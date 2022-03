Francuski dług publiczny w liczbach bezwzględnych wzrósł o 165 mld euro, do 2 bln 813,1 mld euro, a deficyt nieznacznie zmniejszył się do 160,9 mld euro - wobec 205,5 mld na koniec 2020 r.

W 2020 r. zadłużenie Francji wzrosło do 114,6 proc. PKB., a deficyt do 8,9 proc., co jest rekordowym poziomem, jak wynika ze zrewidowanych danych opublikowanych przez INSEE.

Lepsze dane za 2021 r. wynikają z odbicia w gospodarce i wzrostu zatrudniania w związku z osłabieniem pandemii – wyjaśnia francuski Narodowy Instytut Statystyczny.

Przed kryzysem covidowym, w 2019 r. dług publiczny Francji wynosił 97,6 proc. PKB, a deficyt 3,1 proc.

Z Paryża Katarzyna Stańko