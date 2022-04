Soboń w czwartek zapowiedział, że w piątek ma się odbyć Stały Komitet Rady Ministrów, który ma rozmawiać o projekcie zmian podatkowych, mających wejść w życie od 1 lipca br.

"Dużo zależy od dnia dzisiejszego, czyli od obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów, gdzie musimy kilka rozbieżności, wątpliwości pomiędzy resortami rozstrzygnąć. Mam nadzieję, że tak się dzisiaj stanie. Wtedy ten projekt trafiłby na najbliższą Radę Ministrów i w ostatnim tygodniu kwietnia mamy posiedzenie Sejmu, więc pewnie 27 kwietnia trafiłyby pod obrady parlamentu" - powiedział Soboń w piątek w Programie I Polskiego Radia.

Wiceminister dodał, że "najbliższe czytanie byłoby zapewne podczas pierwszego dnia (...) najbliższego posiedzenia Sejmu".

Rząd przedstawił propozycje zmian podatkowych 24 marca. Zmiany te miałyby obowiązywać w rozliczeniu rocznym za cały rok podatkowy 2022 i w latach kolejnych, ale w zaliczkach - już od 1 lipca tego roku.

Podczas środowej konferencji prasowej Soboń podsumował konsultacje społeczne projektu zmian w podatkach. Mówił wtedy, że jego zdaniem najważniejsza zmiana, która była niejednokrotnie podnoszona w debacie publicznej, dotyczy możliwości ponownego wyboru sposobu rozliczania przez przedsiębiorców. Soboń zapowiedział, że w projekcie zmian pojawi się propozycja ponownego wyboru sposobu opodatkowania w roku 2022 r. dla przedsiębiorców na ryczałcie i podatku liniowym.

Zgodnie z zaproponowanymi przez resort finansów rozwiązaniami, od 1 lipca tego roku ma zostać obniżona dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc., zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022).