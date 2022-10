"W swoim kwartalnym barometrze Coface obniżył ocenę dla ośmiu krajów. Po raz kolejny dotknięte są głównie kraje europejskie, w tym Włochy, Dania i Szwajcaria. Ponadto 49 obniżek ocen sektorowych w różnych regionach geograficznych wskazuje na wyraźne pogorszenie warunków w branżach uzależnionych od cyklów gospodarczych, takich jak budownictwo, przemysł metalowy i przetwórstwo drewna" - czytamy w raporcie "Country & Sector Risk Barometer - Q3 2022".

Prawie połowa z 49 obniżek ocen sektorowych dotyczy branż energochłonnych, takich jak przemysł chemiczny, papierowy i metalowy, podano także. W odróżnieniu od poprzedniego kwartału, kiedy większość z nich dotyczyła Europy, obniżono oceny tych sektorów również dla większości gospodarek azjatyckich i np. także dla RPA.

"Większość ryzyk przedstawionych w poprzednim Barometrze urzeczywistniły się: nasilenie kryzysu energetycznego w Europie (zakłócenia przepływów), utrzymująca się inflacja i agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej na całym na świecie. W tym kontekście znacząco obniżyliśmy naszą prognozę globalnego wzrostu na rok 2023. Podobnie jak w latach 2001, 2008, 2009 i 2020, globalny wzrost będzie poniżej 2%. Podczas gdy obniżyliśmy nasze prognozy wzrostu we wszystkich regionach świata, to Europa jest bez wątpienia tym regionem, którego perspektywy uległy największemu pogorszeniu w ciągu lata. Tym samym, recesja wydaje się nieunikniona we wszystkich głównych gospodarkach europejskich, a większość z nich odnotuje nawet ujemny z nich odnotuje nawet ujemny wzrost w całym roku" - czytamy dalej.

W związku z tym większość naszych obniżek oceny ryzyka dla poszczególnych krajów W III kw. dotyczy gospodarek europejskich. Coface koryguje w dół 6 kolejnych ocen, zwłaszcza w przypadku 3 krajów, dla których ryzyko do tej pory nadal uznawane było za bardzo niskie: Danii, Szwajcarii i Luksemburga. Jedynie Norwegia, będąc producentem gazu, możne wciąż cieszyć się najlepszą oceną ryzyka, podano także.

Globalne zacieśnianie polityki monetarnej wyraźnie osłabia perspektywy dla światowego sektora budowlanego, podał Coface.

"Ceny metali przemysłowych i drewna w ostatnich miesiącach stale spadają i od początku roku obniżyły się odpowiednio o 20% i 60%, co skłoniło Coface do obniżenia oceny tych sektorów w kilku obszarach geograficznych" - podsumowano.