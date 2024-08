Drugie podejście odzwierciedla chociażby Wskaźnik Bogactwa Narodów (WBN), przygotowywany przez Warsaw Enteprise Institute (WEI), który bierze pod uwagę zarówno PKB per capita, jak i jakość wydatków publicznych. Porównajmy pierwszą piątkę z najnowszej edycji WBN (2024) z raportem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, podającym PKB per capita poszczególnych krajów w 2022 roku i z danymi tego samego podmiotu na temat najpotężniejszych gospodarek świata w 2024 roku.

Miejsce 5: Irlandia, Dania czy Indie?

Jeśli chodzi o PKB per capita, na piątym miejscu światowego rankingu znajdziemy Irlandię, gdzie wynosi ono 102 500 dolarów amerykańskich (USD). Jednak według WEI pozycja ta piastowana jest przez Danię, której wskaźnik WBN wynosi 103,8 punktów. Tymczasem jeśli chodzi o PKB całego kraju, zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego na piątym miejscu znajdują się Indie ze swoimi blisko 4 bilionami USD.

Miejsce 4: Singapur, USA czy Japonia?

Na czwartym miejscu, jeśli chodzi o PKP per capita, znalazł się Singapur z wynikiem 106 000 USD. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę WBN, czwarte miejsce będzie przysługiwało Stanom Zjednoczonym, które otrzymały 109,6 punktu. Natomiast jako najpotężniejsza gospodarka świata, na czwartą pozycję wskoczyła Japonia, której PKB przekracza 4 biliony USD.

Miejsce 3: Luksemburg, Norwegia czy Niemcy?

Trzecie miejsce, jeśli chodzi o PKP per capita, przysługuje Luksemburgowi, gdzie wynosi ono 115 700 USD. Kiedy jednak weźmiemy pod uwagę wskaźnik WEI, na trzeciej pozycji plasuje się Norwegia z wynikiem 116,4 punktu. Wśród najpotężniejszych gospodarek świata trzecią pozycję zajęły Niemcy z PKB przekraczającym 4 biliony USD.

Miejsce 2: Monako, Szwajcaria czy Chiny?

Drugą pozycję w przypadku, kiedy pod uwagę weźmiemy PKB per capita, zajmuje Monako z wynikiem 115 700 USD. W przypadku wskaźnika WBN na drugiej pozycji znajdziemy Szwajcarię ze 134 punktami. Drugie miejsce pośród najpotężniejszych gospodarek świata zajmują Chiny z blisko 18 bilionami USD.

Miejsce 1: Liechtenstein, Irlandia czy USA?

Na pierwszym miejscu w przypadku PKB per capita znajdziemy Liechtenstein, gdzie wynosi on 139 100 USD. Jeśli chodzi o WBN, bezsprzecznym liderem jest Irlandia z wynikiem 190,7 punktów. Najpotężniejszą gospodarką świata pozostają natomiast Stany Zjednoczone, których PKB to 28 bilionów USD.