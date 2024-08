Opierając się na danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2023 roku, prezentujemy pięć najbiedniejszych państw świata.

Miejsce 5: MADAGASKAR

Republika Madagaskaru to państwo położone na wyspach na Oceanie Spokojnym, przy południowo-wschodnim wybrzeżu Afryki. Stolica kraju to Antananarywa, prezydentem jest Andry Rajoelina, a premierem Christian Ntsay. PKB per capita, wyrażone w dolarach amerykańskich, to 539,64 USD.

Miejsce 4: REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

Republika Środkowoafrykańska znajduje się w środkowej Afryce, w dorzeczach rzek Kongo i Szari. Jego stolica to Bangi, prezydentem jest Faustin-Archange Touadéra, a premierem Félix Moloua. PKB per capita wynosi 515,48 USD.

Miejsce 3: MALAWI

Republika Malawi położona jest we wschodniej Afryce, a jej stolicą jest Lilongwe. Prezydentem kraju jest Lazarus Chakwera. PKB per capita to 482,55 USD.

Miejsce 2: SIERRA LEONE

Sierra Leone to także republika, położona w zachodniej części Afryki, na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Stolicą jest Freetown, prezydentem – Julius Maada Bio, a premierem – David Moinina Sengeh. PKB per capita wynosi 471,61 USD.

Miejsce 1: BURUNDI

Republika Burundi leży w Afryce Wschodniej. Ma dwie stolice – siedzibą władz jest Bużumbura, a oficjalną stolicą – Gitega. Prezydentem kraju jest Evariste Ndayishimiye, a premierem Alain-Guillaume Bunyoni. PKB per capita to jedynie 307,87 USD.