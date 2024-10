Pod koniec drugiego kwartału 2024 r. relacja długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 20 krajach strefy euro wyniosła 88,1 proc., w porównaniu z 87,8 na koniec pierwszego kwartału 2024 r. W UE relacja ta również wzrosła z 81,3 proc. do 81,5 proc. - podał Eurostat.

W porównaniu z kwartałem sprzed roku stosunek długu publicznego do PKB zmniejszył się. Zadłużenie w strefie euro spadło z 88,8 proc. w 2 kwartale 2023 r. do 88,1 proc. obecnie. W całej Wspólnocie dług zmniejszył się z 81,9 proc. przed rokiem do 81,5 proc. w 2 kwartale 2024 r..

Najbardziej i najmniej zadłużone państwa UE

Na koniec drugiego kwartału 2024 r. najwyższe wskaźniki długu publicznego do PKB odnotowano w Grecji, gdzie dług stanowił aż 163,6 proc. PKB. Poza Grecją, zadłużenie powyżej wartości PKB miło jeszcze pięć państw: Włochy (137,0 proc. PKB), Francja (112,2 proc.), Belgia (108,0 proc.), Hiszpania (105,3 proc.) i Portugalia (100,6 proc.).

Na drugim krańcu zestawienia z najniższym długiem, poniże 30 proc. PKB, znalazły się Bułgaria (22,1 proc.), Estonia (23,8 proc.) i Luksemburgu (26,8 proc.). Kolejne były dwa kraje skandynawskie Szwecja i Dania z zadłużeniem odpowiednio na poziomie 31,6 proc. i 33,7 proc. PKB.

Dług publiczny w Polsce

W Polsce w drugim kwartale 2024 r. dług publiczny wzrósł do 1,77 bln złotych z 1,58 mln zł w poprzednim kwartale. Oznacza to, że zadłużenie stanowiło 52,3 proc. PKB., czyli znacznie poniże średniej dla całej wspólnoty europejskiej.W pierwszym kwartale tego roku zadłużenie Polski było na poziomie 51,5 proc. PKB, a przed rokiem wynosiło 48,3 proc. PKB.

Które państwa zadłużają się najszybciej?

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 r. dziewięć państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika długu do PKB na koniec drugiego kwartału 2024 r., siedemnaście spadek, a wskaźnik ten pozostał stabilny w Danii.

Największy wzrost wskaźnika odnotowano w Finlandii (+2,0 punktów procentowych – pp), Austrii i Włoszech (oba +1,8 pp), Francji (+1,6 pp), Portugalii (+1,2 pp), Polsce (+0,9 pp) i Szwecji (+0,6 pp).

Największe spadki odnotowano na Cyprze (-2,1 pp), w Chorwacji (-2,0 pp), Grecji (-1,8 pp), na Litwie (-1,7 pp), w Hiszpanii (-0,9 pp), Czechach (-0,8 pp), Holandii i Niemczech (-0,7 pp) oraz Rumunii (-0,6 pp).

W porównaniu z drugim kwartałem 2023 r. trzynaście państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika długu do PKB pod koniec drugiego kwartału 2024 r., trzynaście państw członkowskich odnotowało spadek, a wskaźnik pozostał bez zmian w Czechach.

Największy roczny wzrost wskaźnika odnotowano w Finlandii (+5,2 pp), Estonii (+4,7 pp), Łotwie i Polsce (po +4,1 pp), Austrii (+3,1 pp), Belgii (+2,3 pp), Rumunii (+2,2 pp) i Słowacji (+1,0 pp).

Największe spadki zaobserwowano na Cyprze (-10,0 pp), w Grecji (-8,9 pp), Portugalii (-8,1 pp), Chorwacji (-5,7 pp), Hiszpanii (-3,5 pp), Holandii (-2,2 pp), Niemczech (-1,7 pp) i Luksemburgu (-1,3 pp).