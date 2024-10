Wzrost PKB w Polsce

Reklama

"Obecnie szacujemy potencjalny wzrost gospodarczy Polski na nieco poniżej 3%. Korekta w dół w porównaniu z naszymi wcześniejszymi prognozami odzwierciedla aktualne prognozy dotyczące demografii i imigracji, oczekiwane spowolnienie inwestycji wraz z wyczerpywaniem się funduszy UE oraz niższe poziomy produktywności, wynikające z tego, że Polska dogania kraje wysoko rozwinięte" - powiedział Gottlieb w rozmowie z ISBnews.

Wskazał na kilka czynników, które mogą zwiększyć poziom potencjalnego wzrostu gospodarczego Polski - są to m.in. wspieranie innowacyjności poprzez aktywizowanie finansowania typu private equity i venture capital, dalsza aktywizacja kobiet na rynku pracy.

Reklama

Co może pomóc polskiej gospodarce

"Kluczowe dla zwiększenia potencjalnego wzrostu gospodarczego będzie zmniejszenie ograniczeń po stronie podaży, poprzez wspieranie wyższej aktywności zawodowej kobiet zapewniając odpowiednią opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, zmierzenie się z regulacjami hamującymi prywatne inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wspieranie innowacyjności poprzez aktywizowanie finansowania typu private equity i venture capital" - powiedział Gottlieb.

Potencjalny Produkt Krajowy Brutto to poziom produktu krajowego brutto, który byłby osiągnięty w warunkach równowagi ekonomicznej, tj. bez inflacji, przy pełnym wykorzystaniu aparatu wytwórczego i siły roboczej (przy pełnym zatrudnieniu). Ze względu na nieobserwowalny charakter potencjalnego PKB nie istnieje jedna, zalecana metoda jego szacowania.

Jak podał MFW w komunikacie po ubiegłotygodniowej misji w Polsce, Fundusz prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 3% w 2024 r., 3,5% w 2025 r. i 3,4% w 2026 r. W średnim terminie, wzrost gospodarczy spowolni zbliżając się do wzrostu potencjalnego, ponieważ wygasną efekty ożywienia konsumpcji oraz napływu funduszy unijnych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), wskazał też Fundusz. Do roku 2029 wzrost gospodarczy spowolni - według prognoz MFW - do nieco poniżej 3%.

Renata Oljasz

(ISBnews)