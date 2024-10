Wzrost PKB w 2025 roku

Reklama

Według opublikowanego w poniedziałek raportu EY European Economic Outlook, Polska, obok innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, będzie jedną z najszybciej rosnących gospodarek w Europie w 2025 r. Z prognoz EY wynika, że PKB w Polsce będzie rósł powyżej 3,1 proc. w 2024 r., 3,6 proc. w 2025 r. i 2,9 proc. w 2026 r.

„Jednym z czynników stojących za wzrostem gospodarczym w Polsce jest rosnąca konsumpcja, która z kolei jest napędzana przez poprawę realnych dochodów – w przyszłym roku powinny one wciąż rosnąć, w skali 3 proc. r/r. Stoi za nią dalszy wzrost płac, choć jego dynamika będzie niższa od 2025 r. ze względu na mniejszą skalę podwyżek płacy minimalnej i w sektorze publicznym. Wzrost gospodarczy będzie też napędzany przez rosnące inwestycje i eksport, a te z kolei będzie wspierało finansowanie z Funduszu Odbudowy UE, dalsze zwiększenie wydatków na cele wojskowe oraz ożywienie popytu zewnętrznego” – powiedział cytowany w raporcie szef Zespołu Analiz Ekonomicznych i główny ekonomista EY na Europę i Azję Centralną Marek Rozkrut.

Reklama

Stopy procentowe

W raporcie wskazano, że inflacja w Polsce powróciła do poziomu oscylującego wokół 5 proc. i Zespół Analiz Ekonomicznych EY spodziewa się, że pozostanie na podwyższonym poziomie do 2026 r. Potem jednak inflacja ogółem i bazowa powinny stopniowo się obniżać, aż do poziomu 2,5 proc. w 2027 r. Ekonomiści EY uważają, że cykl łagodzenia polityki pieniężnej powinien rozpocząć się w marcu przyszłego roku.

„Spodziewamy się, że NBP zdecyduje się na cztery cięcia stóp procentowych o 25 pb między marcem a wrześniem 2025 r., z dodatkowym łagodzeniem o 50 pb w 2026 r., kiedy spodziewamy się, że inflacja spadnie poniżej 3,5 proc., czyli górnej granicy przedziału odchyleń od celu NBP. Silna aktywność gospodarcza i osłabienie waluty mogą zapobiec dalszym cięciom stóp” – napisali ekonomiści EY w raporcie. (PAP)