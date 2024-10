Spadki i wzrosty PKB

Reklama

Jak pokazuje poniższy wykres, prognozuje się, że Indie, Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone odnotują spadek produkcji gospodarczej między 2024 a 2025 rokiem. W Rosji zmiana ta ma być najbardziej widoczna. Tam PKB spadnie o 2,3 proc. Tymczasem rok 2025 ma być rokiem poprawy wzrostu w Wielkiej Brytanii, Japonii i Niemczech.

Zmiany prognoz ekonomicznych

Reklama

Od czasu World Economic Outlook z lipca 2024 roku nastąpiło kilka znaczących zmian. Prognozowane PKB Stanów Zjednoczonych za 2024 roku wzrosło z 2,6 do 2,8 proc. Natomiast w 2025 roku wzrost w USA ma spowolnić do 2,2 proc., ponieważ polityka fiskalna jest stopniowo zacieśniana, a stygnący rynek pracy spowalnia konsumpcję. Nadal jest to poprawa w stosunku do prognozy z lipca, która szacowała przyszłoroczny wzrost na 1,9 proc.

Strefa euro w strefie spadków

Podwyżki prognoz dla USA są równoważone przez obniżki dla innych gospodarek rozwiniętych. Tak jest w przypadku strefy euro, gdzie obecnie szacuje się wzrost na poziomie 0,8 proc. w 2024 roku i 1,2 proc. w 2025 roku. Wzrost ten jest nieco słabszy od lipcowych prognoz wynoszących odpowiednio 0,9 proc. i 1,5 proc. Zgodnie ze zmienioną prognozą gospodarka Niemiec jest zagrożona stagnacją w 2024 roku, podczas gdy wcześniej oczekiwano wzrostu na poziomie 0,2 proc.

Spowolnienie w Indiach odczuje nie tylko region

W Indiach oczekuje się, że wzrost PKB ulegnie spowolnieniu z 8,2 procent w 2023 roku do 7 proc. w 2024 roku i 6,5 proc. w 2025 roku. W przypadku Chin przewiduje się, że spowolnienie będzie mniej odczuwalne, a MFW wskazuje, że pomimo utrzymującej się słabości sektora nieruchomości i niskiego zaufania konsumentów, odnotowano „lepszy niż oczekiwano eksport netto”.

Ceny surowców mogą zaskoczyć

Jeśli chodzi o przyszłe ryzyka, MFW ostrzega przed nowymi potencjalnymi wzrostami cen surowców na tle trwających konfliktów geopolitycznych, a także przed skutkami ubocznymi, jeśli Chiny odnotują głębszą lub dłuższą niż oczekiwano recesję w sektorze nieruchomości.