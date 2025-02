Wzrost PKB Polski

OECD prognozuje, że PKB Polski w 2025 r. wzrośnie o 3,4 proc., a w 2026 r. o 3 proc. - poinformowano w opublikowanym we wtorek raporcie OECD poświęconym Polsce. Zgodnie z nim inflacja CPI w Polsce ma wynieść w tym roku 5 proc., a w przyszłym 3,9 proc.

Reklama

OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) przewiduje, że deficyt finansów wyniesie w 2025 r. 5,8 proc., a w 2026 r. 5,1 proc.

Organizacja rekomenduje również bardziej celowaną pomoc państwa dla rodzin, tak, aby trafiała do potrzebujących, a nie do wszystkich. To pozwoli na zmniejszenie wydatków państwa i deficytu finansów - ocenia OECD.

OECD rekomenduje także wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości, a nie od powierzchni.

Polska dokonała skoku rozwojowego

"W ciągu ostatnich 25 lat Polska dokonała skoku w rozwoju gospodarczym i pod względem PKB na głowę mieszkańca, a także poziomu życia zbliża się w szybkim tempie do średniej krajów OECD i UE" - powiedział Alvaro Pereira w ministerstwie rozwoju i technologii podczas prezentacji raportu OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) poświęconego Polsce.

Zauważył przy tym, że wzrost gospodarczy w Polsce trwa nieprzerwanie, mimo tak istotnego czynnika, jakim jest wojna w Ukrainie, która doprowadziła do największego kryzysu energetycznego w Europie od lat 70.

"Prognozujemy, że wysoki wzrost gospodarczy Polski będzie się utrzymywał i pod tym względem będzie ona w czołówce krajów OECD, a wśród krajów Unii Europejskiej będzie ustępowała tylko Irlandii" - przekazał.

Pereira wskazał również, że Polska jest krajem o jednym z najniższych poziomów bezrobocia w UE. Komentując poziom inflacji w Polsce, zauważył, że zjawisko to miało ogólny charakter, a wzrost inflacji odnotowano również w innych krajach OECD. Dodał, że wedle prognoz OECD, w bieżącym i następnym roku będzie się ona obniżała i zbliżała do celu.(PAP)