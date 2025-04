Gospodarka USA mocno w dół. Polska z lekkim hamowaniem

Jak wynika z najnowszych prognoz MFW, gospodarka USA będzie wśród tych, które najbardziej odczują skutki wojny celnej. Ich tempo wzrostu ma w tym roku spaść o 0,9 pkt proc. do poziomu 1,8 proc. Szacunki dla globalnej gospodarki to 2,8 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.). PKB Polski ma urosnąć o 3,2 proc. - to o 0,3 pkt proc. mniej, niż spodziewano się w styczniu.

Polska gospodarka niemal bez wpływu ceł Trumpa, ale problemy w strefie euro

"Według ekonomistów polska gospodarka w niewielkim stopniu ucierpi bezpośrednio na cłach Trumpa z uwagi na mały udział USA w naszym eksporcie. Ale dadzą o sobie znać efekty pośrednie – wpływ na strefę euro, a zwłaszcza na Niemcy. Prognoza dla naszych zachodnich sąsiadów została obniżona do zera" - informuje "DGP".