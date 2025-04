Trump znów w grze – i znów zaczynają się kombinacje

Reklama

Władze celne Korei Południowej zauważają powtórkę z rozrywki. Już podczas pierwszej kadencji Trumpa próby przemycania zagranicznych towarów jako „koreańskich” były powszechne. Obecna fala takich działań może być znacznie bardziej zorganizowana i trudniejsza do wykrycia – ostrzegają śledczy. Oficjalnie mówi się o prewencyjnym dochodzeniu, ale fakty pokazują, że proceder mógł trwać już od miesięcy.

Katody i kamery – chińskie komponenty z koreańskim znaczkiem

Najbardziej jaskrawym przykładem są katodowe materiały akumulatorowe o wartości 3,3 miliarda wonów, które miały udawać koreańskie. W rzeczywistości pochodziły z Chin i zostały tylko „przebrane” na potrzeby eksportu do USA. Jak tłumaczą eksperci, katody to kluczowy składnik nowoczesnych baterii litowo-jonowych, dlatego ich wartość rynkowa i znaczenie strategiczne są ogromne. Fałszywa etykieta nie tylko omijała cła, ale mogła też stwarzać zagrożenie dla standardów jakości i bezpieczeństwa.

Jeszcze większy przekręt dotyczy kamer o wartości 19,3 miliarda wonów. Zostały sprowadzone z Chin w częściach, złożone na nowo w Korei i oznaczone jako „Made in Korea” – wszystko po to, by ominąć amerykańskie restrykcje wobec chińskiej elektroniki. Taki manewr, choć technicznie skomplikowany, umożliwia nadanie produktowi nowego pochodzenia. To klasyczny przykład tzw. „subtelnej modyfikacji”, którą trudno wykryć przy standardowej kontroli celnej.

Cła Trumpa – 145% na Chiny, 25% na Koreę

W odpowiedzi na wzmożone napięcia handlowe Trump wprowadził 145% cła na Chiny i 25% na Koreę – choć te ostatnie zostały tymczasowo zawieszone na trzy miesiące. Dla wielu chińskich firm był to wystarczający czas, by zorganizować alternatywne kanały eksportu i przygotować fałszywą dokumentację. Obserwatorzy rynku mówią wprost: globalna wojna handlowa weszła w nową fazę, w której liczy się nie tylko towar, ale i to, co jest napisane na opakowaniu. Ruchy te mogą mieć wpływ nie tylko na ceny, ale i na relacje między państwami.

Wspólne działania z USA i nowa grupa do walki z fałszerstwami

Władze Korei Południowej nie zamierzają pozostawać bierne. Zorganizowano spotkanie z amerykańskimi służbami oraz utworzono specjalną grupę zadaniową, która ma przeciwdziałać podobnym schematom w przyszłości. Jak podkreślają urzędnicy, ochrona wizerunku koreańskiej marki oraz uczciwego biznesu staje się teraz priorytetem. Oprócz działań prawnych, planowane są również zmiany legislacyjne mające na celu uszczelnienie przepisów celnych.

Eksportowa szarada trwa – a stawką są miliardy i globalna reputacja. To nie tylko problem statystyk handlowych, ale także sprawa zaufania do łańcuchów dostaw i międzynarodowych umów handlowych.

Sławomir Biliński

Gotowe do publikacji – z odpowiednią długością