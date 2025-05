Ekspozycja handlowa Polski na cła USA jest niewielka

"Negatywny wpływ zwiększonych amerykańskich ceł importowych na Polskę będzie głównie pośredni, zwłaszcza poprzez Niemcy i powiązania podażowe w sektorze motoryzacyjnym. Bezpośrednia ekspozycja handlowa Polski na USA jest niewielka, a popyt krajowy jest solidny. Spowalniająca inflacja i rosnące realne dochody gospodarstw domowych powinny podtrzymać konsumpcję prywatną. Przewiduje się, że przyspieszone inwestycje, współfinansowane z funduszy UE, zwłaszcza w infrastrukturę i energetykę, pobudzą wzrost PKB Polski w perspektywie krótkoterminowej. Wyższe inwestycje prywatne spodziewane są w 2026 r., podczas gdy perspektywy dla eksportu są wysoce niepewne. Oczekuje się, że zwiększone wydatki w sektorze obronnym będą nadal przyczyniać się do wzrostu PKB" - czytamy w raporcie "Regional Economic Prospects. May 2025".

Inflacja szybciej powróci do celu banku centralnego

"Oczekuje się, że spadające ceny surowców, w tym ropy naftowej, wraz z przewidywanym wzrostem podaży chińskich produktów na rynkach UE, przyspieszą powrót inflacji do celu banku centralnego. Stwarza to przestrzeń do obniżenia głównej stopy procentowej, co powinno stymulować akcję kredytową dla przedsiębiorstw i inwestycje. Może to również złagodzić aprecjację złotego, którego wysoka wartość może nieco zmniejszyć konkurencyjność polskiego eksportu. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że gospodarka wzrośnie o 3,3% w 2025 roku i 3,2% w 2026 roku" - czytamy dalej.

Obniżka prognoz dla większości gospodarek

Bank obniżył swoje prognozy dla większości gospodarek i ogólnie oczekuje, że gospodarki EBOR wzrosną w tym roku średnio o 3% w porównaniu z 3,2% w prognozie z lutego br. Spodziewa się, że wzrost przyspieszy do 3,4% w 2026 r., chociaż jest to również korekta w dół o 0,1 pkt proc. w stosunku do prognoz z lutego.

