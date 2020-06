Popierany przez PiS prezydent Andrzej Duda i kandydat KO Rafał Trzaskowski zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się 12 lipca.

Według sondażu Ipsos trzeci wynik uzyskał bezpartyjny kandydat Szymon Hołownia (13,3 proc.), który wyprzedził kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka (7,4 proc.). Piąty wynik uzyskał kandydat Lewicy Robert Biedroń (2,9 proc.), szósty - kandydat Koalicji Polskiej PSL-Kukiz15 Władysław Kosiniak-Kamysz (2,6 proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Marek Jakubiak (0,5 proc.), bezpartyjny Paweł Tanajno (0,3 proc.), szef Unii Pracy Waldemar Witkowski (0,3 proc.), kandydat Kongresu Nowej Prawicy Stanisław Żółtek (0,3 proc.), oraz kandydat Ruchu Prawdziwa Europa Mirosław Piotrowski (0,2 proc.).

Według sondażu Duda wygrał w województwach: podkarpackim (60,6 proc. głosów), świętokrzyskim (56,1 proc.), lubelskim (55,6 proc.), podlaskim (49,6 proc.), łódzkim (47,7 proc.) małopolskim (46,3 proc.), mazowieckim (41,1 proc.), śląskim (40,9 proc.), kujawsko-pomorskim (39,8 proc.), warmińsko-mazurskim (38,8 proc.), opolskim (37,1 proc.) i w wielkopolskim (33,6 proc.).

Trzaskowski zwyciężył w województwach: pomorskim (42,6 proc.), lubuskim (40,9 proc.), dolnośląskim (38,3 proc.) i zachodniopomorskim (38,1 proc.).

Wygrywam tę I turę dzięki państwa głosom rzeczywiście w sposób absolutnie zdecydowany, ta przewaga jest potężna i ogromnie jestem za to wdzięczny - powiedział w Łowiczu ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego po I turze wyborów.

Podkreślił, że szczegóły poznamy w najbliższych dniach, bo są to wyniki sondażowe.

"Gratuluję również wszystkim moim konkurentem, w tym w szczególności gratuluję panu Rafałowi Trzaskowskiemu jego wyniku, który prowadzi go do II tury, do tego, że będziemy razem stawali w szranki" - powiedział prezydent.

"Mamy różne wizje z panem Rafałem Trzaskowskim, mamy różne wizje z jego partią, tak samo jak mieliśmy różne wizje w 2015 r." - dodał

Dziękował wszystkim swoim kontrkandydatom i dodawał, że uczestnictwo w debatach prezydenckich było okazaniem szacunku wyborcom oraz konkurentom w wyborach.

Mamy szanse wygrać te wybory - powiedział kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników wyborów. "Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę" - podkreślił.

Kandydat podziękował żonie i rodzinie "za cierpliwość i wytrwałość". "Ale zanim podziękuję całej Polsce chciałbym najserdeczniej podziękować Małgorzacie Kidawie-Błońskiej" - mówił Trzaskowski.

"Chciałbym podziękować Senatowi Rzeczpospolitej i wszystkim samorządowcom w Polsce, którzy pokazali charakter" - dodał.

"Gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska, gdyby nie samorządowcy, gdyby nie Senat to już dawno, dawno byłoby po wyborach" - zaznaczył.

Podkreślił, że mamy szanse wygrać wybory. "Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę" - oświadczył.

To jest wynik moich marzeń, oznacza, że przekonaliśmy już 2,5 mln ludzi; kiedy zaczynaliśmy naszą drogę nikt nie pomyślałby, że to jest możliwe - powiedział w niedzielę niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, który według sondażowych wyników wyborów uzyskał trzecie miejsce.