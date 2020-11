Targi importowe w Szanghaju rozpoczęły się mniej niż tydzień po tym, jak rządząca Partia Komunistyczna przedstawiła plan rozwoju kraju aż do 2035 r. Główny nacisk został postawiony na dalszy rozwój niezależności technologicznej i pobudzenie konsumpcji krajowej. Xi nakreślił również plan podwojenia gospodarki w ciągu nadchodzących 15 lat.

Zdublowany obieg chińskiej gospodarki

Chińska strategia „podwójnego obiegu” (dual circulation) odnosi się do równoległego wspierania wzrostu popytu wewnętrznego i eksportu. Po raz pierwszy ten termin pojawił się na posiedzeniu Biura Politycznego Partii Komunistycznej 14 maja.

W związku z tym oczekiwano, że Xi w swoim wystąpieniu w Szanghaju skupi się na omówieniu szerszego otwarcia gospodarczego Chin, w czasach gdy obecny model wzrostu wypracowany przez Pekin mierzy się z rosnącymi wyzwaniami ze strony Stanów Zjednoczonych.

Czy światu grozi eskalacja wojny handlowej?

Ostatnie 2 lata przyniosły znaczące ochłodzenie w relacjach gospodarczych między Chinami i USA. XI zwykle unika on wszelkich odniesień do Stanów Zjednoczonych lub ich przywódców. Jednak podczas inauguracji zeszłorocznej edycji targów importowych w Szanghaju Xi w sposób zawoalowany odniósł się do prezydenta Donalda Trumpa i jego polityki „America First”, mówiąc: „Musimy burzyć mury, a nie wznosić mury.”

W trakcie zakończonej już prezydenckiej kampanii wyborczej również Joe Biden, dawny zwolennik większego zbliżenia z Pekinem, zaprezentował swój bardziej krytyczny stosunek do Państwa Środka. Kandydat Demokratów obiecał zwerbować sojuszników do bardziej skoordynowanych wysiłków na rzecz powstrzymania niekontrolowanego rozwoju Chin. Zapewne dlatego przemówienie prezydenta Chin zostało zaplanowane na środowy wieczór czasu lokalnego, kilka godzin po ogłoszeniu sondaży wyborczych w USA.

Świat czeka na kolejne plany pięcioletnie

„Nie ma wątpliwości, że niedawny nacisk na niezależność technologiczną i „podwójny obieg” budzi wśród partnerów handlowych obawy co do przyszłego kierunku (rozwoju) Chin,” - powiedział Shaun Roache, główny ekonomista dla regionu Azji i Pacyfiku w S&P Global Ratings w Singapurze. „Oczekujemy, że prezydent postara się rozwiać niektóre z tych obaw, ale większość obserwatorów będzie czekała na kolejny pięcioletni plan,

Chiny wykorzystują coroczne targi importowe w Szanghaju, aby zaprezentować swój potencjał popytowy na towary i usługi wysokiej jakości oraz przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Na poprzednich targach podpisano umowy kupna o wartości wielu miliardów dolarów. Część z tych kontraktów nie została jednak zrealizowana między innymi przez pandemię koronawirusa.

„Oczekujemy, że prezydent Xi zapewni partnerów handlowych, że gospodarka (Chin) pozostaje +otwarta na biznes+, nawet gdy piąte plenum potwierdziło dążenie do niezależności technologicznej” - powiedział Roache. „Oczekujemy, że on (Xi) powtórzy, że otwarcie się pozostaje ważne dla rozwoju własnego Chin i że inne kraje będą mogły mieć udział we wzroście Chin”.