Lider PO Borys Budka w swoim poniedziałkowym wpisie odniósł się do krytyki byłego wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza.

"Tym, którzy w 2021 roku krytykują Leszka Balcerowicza przypomnę tylko, że mogą to robić, ponieważ on i T. Mazowiecki mieli kiedyś odwagę przeprowadzić Polskę od komunizmu do demokracji...Gdyby nie ich reformy, dzisiejsi +rewolucjoniści+ sojowe latte znaliby tylko z zagranicznych filmów" - napisał Budka.

Do postu lidera PO odniósł się również w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

"No tak... Cóż niech Pan to powie mieszkańcom terenów PGR. Tam pamiętają +doskonałą+ politykę przemian ustrojowych. Do tego dorzucić skrajnie błyskawiczną politykę prywatyzacji bez względu na cenę. Ale... przecież nie wolno krytykować - wszystko było +super+" - napisał rzecznik rządu.