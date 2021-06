"Dziś zaprezentowaliśmy program Porozumienia. Jutro wybierzemy nowe władze, a ja podsumuję 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy i powiem o naszych planach na przyszłość: z kim i jak chcemy zmieniać Polskę" - oświadczył Gowin we wpisie na Twitterze.

Kongres wyborczy Porozumienia ma rozpocząć się w niedzielę o godzinie 11.

W sobotę pod hasłem "Polska od nowa" odbył się kongres programowy Porozumienia Jarosława Gowina. Politycy ugrupowania wskazywali, że nowy program wypracowano z ponad setką ekspertów podczas 14 konferencji programowych, które odbywały się w całej Polsce.

Gowin podsumowując postulaty programu Porozumienia jako pierwszy wymienił silny samorząd. "Zapewnimy samorządowi stabilność finansową i dalszy rozwój, dzięki zwiększeniu poziomu finansowania z podatków PIT i CIT" - mówił.

"Po drugie, nareszcie proste i przejrzyste podatki dla przedsiębiorców, wprowadzimy jednolitą daninę zastępującą dodatek dochodowy i składki społeczne. Po trzecie - zerowy podatek VAT na artykuły dla dzieci. Po czwarte czystsze powietrze już od 2022 r., w nowych budynkach rezygnacja z węgla już od przyszłego roku, we wszystkich budynkach - do roku 2030, a ciepłownictwie i energetyce - do roku 2040" - mówił Gowin.

Jak piąty postulat programowy Porozumienia wskazał nową politykę mieszkaniową i mieszkanie w zasięgu każdej rodziny, czyli tanie mieszkania na wynajem z możliwością wykupu na własność.