Fragment wywiadu z prezydentem, który w całości ukaże się w piątkowym, papierowym wydaniu "Polska Times", opublikowany został w czwartek na portalu polskatimes.pl.

"To nie jest tylko kwestia stosunków polsko-amerykańskich. Oczywiście, one też mają znaczenie, bo to jest amerykański inwestor, ale przede wszystkim patrzę na kwestię moich obowiązków konstytucyjnych, bo to jest dla mnie najważniejsze" – powiedział prezydent pytany o ewentualne weto w sprawie ustawy medialnej.

"I teraz trzeba sobie zadać pytanie – czy aby na pewno te proponowane rozwiązania są zgodne z zasadą swobody działalności gospodarczej, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? Czy na pewno jest to zgodne z zasadą ochrony własności, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? Czy na pewno jest to zgodne z zasadą wolności słowa, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP?" - mówił prezydent.

Na te pytania - podkreślił - on sobie przede wszystkim odpowiada jako prezydent RP. "A kwestia naszych relacji na przestrzeni międzynarodowej jest w tym przypadku kwestią drugorzędną" – dodał.

Duda zaznaczył, że bierze pod uwagę też to, "jak będą nas postrzegali w ogóle inwestorzy zagraniczni, w szerokim tego słowa znaczeniu". "Nie tylko inwestorzy amerykańscy, ale także inwestorzy z różnych innych krajów, a mamy ich bardzo, bardzo wielu i jest w tej chwili zainteresowanie – naprawdę, proszę mi wierzyć – ogromnymi inwestycjami w Polsce" – powiedział prezydent.

Dopytywany o te inwestycje odpowiedział, że trwają w tej chwili poufne rozmowy z wielką amerykańską firmą, która "rozważa poważnie inwestycję w Polsce" i są też rozmowy z ogromną koreańską firmą, która w tej chwili także planuje potężną inwestycję w naszym kraju.

"Niech tylko te dwa przykłady pokażą, że naprawdę to są tysiące potencjalnych miejsc pracy. To są też znaczące przychody dla polskiego budżetu, choćby z podatków. To są poważne kwestie i my zagranicznych inwestorów absolutnie zniechęcać nie możemy" – stwierdził.

Prezydent powiedział, że jest "zwolennikiem repolonizacji mediów, ale następującej poprzez rynek". "Media się kupuje, normalnie na wolnym rynku, według rynkowych zasad. Jeśli polskie podmioty będzie na to stać, a są takie, które na to stać, to ja zachęcam do tego. Proszę kupować. Dokonujmy repolonizacji mediów, ale na zasadach rynkowych" – powiedział Duda.

Portal podaje, że prezydent zapytany wprost, czy zawetuje ustawę medialną odpowiedział, że najpierw musi ona do niego trafić. "Mnie się wydaje, że już wystarczająco dużo powiedziałem" – dodał.(PAP)

