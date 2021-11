Minister zdrowia na Twitterze odniósł się do zgłoszonego przez posła Czesława Hoca (PiS) projektu, w myśl którego pracodawca będzie mógł sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony.

"Proponowany projekt równorzędnie traktuje zaszczepienie, test i status ozdrowieńca. Oznacza to, że osoby niezaszczepione będą mogły potwierdzać swoje bezpieczeństwo epidemiczne testem" – napisał.

Było to nawiązanie do tweeta posła Hoca, dotyczącego projektu ustawy pozwalającej przedsiębiorcom "uniknąć negatywnych skutków epidemii, w tym masowych zakażeń pracowników i konieczności zamknięcia firmy".

Posłowie PiS Czesław Hoc i Paweł Rychlik poinformowali w środę, że do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19. Zgodnie z projektowanymi przepisami, jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to przedsiębiorca będzie mógł zreorganizować pracę, np. przenieść takiego pracownika do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.