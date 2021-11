W najnowszym sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM niemal połowa ankietowanych uważa, że powinniśmy dążyć do włączenia w sprawę innych państw sojuszniczych, np. w ramach NATO. Niewiele mniej, bo 47 proc., uważa, że Polska powinna poprosić o pomoc UE i jej instytucje, takie jak Frontex. Wzniesienie muru na granicy popiera zaś co trzeci ankietowany. W związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej Mateusz Morawiecki dziś i jutro ma spotkać się z kolejnymi premierami. Dziś będzie w Budapeszcie na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej, jutro poleci do Norwegii.

Mateusz Morawiecki dziś i jutro ma spotkać się z kolejnymi premierami w związku z sytuacją na wschodzie. Rząd obawia się nasilenia kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią, agresji Rosji przeciwko Ukrainie oraz tego, że Kreml nie zaniecha prób ingerencji na rynku gazowym. Reklama W ostatnich dniach coraz więcej jest doniesień o koncentracji armii rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. W piątek szefowie MSWiA oraz MON spotkali się z Avril Haines, dyrektor Wywiadu Narodowego w gabinecie prezydenta Joego Bidena. Podróże premiera zaczęły się po tych rozmowach; chce on odwiedzić państwa graniczące z Rosją. W niedzielę był na Litwie, Łotwie i w Estonii, dziś w Budapeszcie ma się spotkać z premierami Grupy Wyszehradzkiej. Jutro Morawiecki ma polecieć do Norwegii, niewykluczona jest także jego wizyta w Londynie. Polskie władze obawiają się eskalacji sytuacji w kolejnych miesiącach i o tym polski premier chce rozmawiać z innymi europejskimi politykami. W kontekście kryzysu na granicy z Białorusią zadaliśmy pytania w najnowszym sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Ankietowani spośród listy proponowanych działań mieli wskazać to, które ich zdaniem przyczyni się w największym stopniu do rozwiązania kryzysu humanitarnego wywołanego przez Alaksandra Łukaszenkę. CAŁY TEKST WE WTORKOWYM WYDANIU DGP I NA E-DGP Grzegorz Osiecki Tomasz Żółciak