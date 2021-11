Z byłym oficerem wywiadu Philipem Hagenbeckiem rozmawia Magdalena Rigamonti

„Nie zamierzamy z nikim prowadzić wojny, nie chcemy wojny, ale jeżeli [Polacy] do nas będą w taki sposób się odnosić, jak to było pod koniec ubiegłego roku i teraz, dostaną w mordę, i to bardzo mocno”. Pamięta pan?

Kwiecień tego roku. Łukaszenka. Nawet taką scenkę napisałem. O tych słowach Łukaszenki Agencja Wywiadu informuje niejakiego „Maria”...

„Mario” to Mariusz Kamiński?

W tej anegdotycznej wersji „Mario” reaguje: „Co ten debil tam pieprzy... Niech no tylko spróbują...”. I jak wszyscy wiemy, spróbowali.

Jesteśmy mocni na Białorusi?

Wywiadowczo? Powinniśmy być najmocniejsi. Tam teoretycznie jest nam dosyć prosto funkcjonować.

Pytam, czy jesteśmy, a nie czy powinniśmy.

Pani redaktor...

Mieszka tam bardzo wielu Polaków.

Wielu ważnych siedzi w białoruskich więzieniach. Bycie Polakiem na Białorusi to nie atut, bo jest się pod ogromną lupą kontrwywiadowczą. Tam trzeba działać innymi metodami. Z punktu widzenia geostrategicznego dla jakiejkolwiek sprawczości musimy przyglądać się temu, co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu. Cały okręg kaliningradzki, Białoruś i Ukraina - w tych miejscach powinniśmy być absolutnie wywiadowczo ustawieni. Jest taka zasada - szukaj przyjaciół blisko, a wrogów daleko. Jeśli znajdzie się przyjaciela na Białorusi, to trzeba bardzo uważnie patrzeć mu na ręce. I uruchamiać aktywa wywiadowcze.

Na granicy polsko-białoruskiej poleje się krew?