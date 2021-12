"Na wypadek, gdyby nie wszyscy jeszcze to zrozumieli: każde naruszenie integralności terytorialnej (Ukrainy) będzie miało wysoką cenę" - powiedział Scholz w Bundestagu. Jednocześnie polityk SPD powtórzył gotowość Niemiec do "konstruktywnego dialogu" z Rosją.

Reklama

Na tle swojej historii, zwłaszcza Niemcy muszą "coraz częściej podejmować próby porozumienia, wyrwania się ze spirali eskalacji, jak to jest w przypadku formatu normandzkiego", powiedział cytowany przez agencję dpa Scholz. Podejście to nie powinno być jednak mylnie rozumiane jako "nowa niemiecka Ostpolitik".

"W zjednoczonej Europie niemiecka Ostpolitik może być tylko europejską Ostpolitik" - podkreślił Scholz. Podstawą są "zasady prawa międzynarodowego i europejskiego porządku pokojowego, do których przestrzegania zobowiązała się również Rosja i które tak poważnie naruszyła, dokonując aneksji Krymu".

Podczas wystąpienia w Bundestagu Scholz wspomniał także, że rozmawiał niedawno z polskim premierem o sytuacji na granicy z Białorusią i wyraził swoją solidarność.

Kanclerz federalny Olaf Scholz (SPD) jednoznacznie zadeklarował też swoje poparcie dla spójności europejskiej. "Sukces Europy jest naszą najważniejszą narodową troską" - podkreślił podczas swojego pierwszego oświadczenia rządowego w Bundestagu.

"Jeśli chcemy pewnie bronić naszego europejskiego +Way of life+ (stylu życia), możemy to zrobić tylko razem, jako Unia Europejska". Niemcy, jako największa gospodarka w centrum kontynentu, ponoszą za to szczególną odpowiedzialność i muszą budować mosty poprzez ciągłe negocjacje - dodał Scholz.