Kolejne pytanie dotyczy tego, czy Zbigniew Ziobro otwarcie krytykujący swojego szefa Mateusza Morawieckiego powinien odejść z rządu. Za jest 54 proc., a przeciw 38 proc. Szczegółowe wyniki pokazują, co nie zaskakuje, że decydują o tym polityczne sympatie. Zwolennicy odejścia Ziobry dominują w elektoracie opozycyjnym, a jego pozostania w rządowym. Choć są dwa ciekawe szczegółowe wyniki. Po pierwsze, całkiem sporo zwolenników obozu rządowego chce jego odejścia. To 27 proc. tych, którzy w 2019 r. oddali głos na PiS. Ziobro może być dla nich politykiem, który obciąża obóz władzy. Można podejrzewać, że z tego samego powodu jedna czwarta wyborców KO i PSL nie chce, by z rządu odchodził. Dla nich dalsze pełnienie rządowej funkcji przez szefa Solidarnej Polski może być istotne właśnie dlatego, że podziały i konflikty generowane w rządzie między Ziobrą a Morawieckim obniżają sondaże poparcia dla PiS i zmniejszają szanse tej formacji na rządy w kolejnej kadencji.