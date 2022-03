Premier Mateusz Morawiecki powiedział w tym tygodniu, że częścią unijnych sankcji powinna być blokada na ropę, gaz i węgiel z Rosji. Zdaniem szefa rządu, KE powinna zdecydować się na embargo na rosyjski węgiel.

Hołownia pytany o tę kwestie w Polsat News ocenił, że takie kroki powinny być podjęte jak najszybciej. "Tylko musimy wtedy wiedzieć, skąd będziemy brali energię i co rząd zamierza zrobić, żebyśmy tej energii mieli najwięcej ze źródeł odnawialnych, żebyśmy dobrze wykorzystali w tym celu KPO, więc (powinniśmy) jak najszybciej zlikwidować Izbę Dyscyplinarną (SN), żeby tych pieniędzy nie blokować" - wskazał lider Polski 2050.

Podkreślił, że kwestia energetyki stanowi kwestię bezpieczeństwa państwa. "Dobrze, że ten rząd zaczyna to rozumieć i mam nadzieję, że będzie z kim współdziałać, póki jesteśmy w opozycji, w przestawianiu Polski na dobre tory" - powiedział Hołownia.

Jak dodał, "nie możemy płacić Putinowi do kieszeni milionów dolarów dziennie za to, że tankujemy nasze samochody na stajach benzynowych, a on później kupuje sobie za to broń".

"Później nie będziemy mogli spojrzeć w lustro. To trzeba było zrobić już dawno, a jeżeli nie zrobiliśmy tego dawno, to trzeba to zrobić natychmiast" - ocenił.