"Wchodzicie do polityki w historycznym momencie. Dlatego, gdy wyruszamy w drogę zaklinam was - pamiętajcie, że idziemy do polityki nie po to, żeby politycy wygrali wybory, idziemy do niej po to, żeby wyborcy wygrali swoje życie" - podkreślił.

Jak dodał, po decyzji sądu o rejestracji ugrupowania, do wcześniejszych - powstałego dwa lata temu think-tanku Strategia 2050 i Stowarzyszenia Polska 2050 - dołącza teraz partia "Polska 2050 Szymona Hołowni". "Nasz ruch społeczno-polityczny od dziś jest w komplecie" - oświadczył polityk. Przypomniał, że na tę decyzję czekał półtora roku, ale wydarzenia na świecie zmieniły całkowicie optykę - najpierw koronawirus, a potem "wirus" agresji Rosji na Ukrainę.

"Wojny w Europie miało już nie być, pamiętacie, jak mówiliśmy sobie - +nigdy więcej wojny+. I co teraz? Kilkaset kilometrów od miejsca, w którym siedzimy nasi bracia Ukraińcy walczą i giną. Nie tylko za swoją wolność, ale również za naszą - Polski, za wolność Europy" - podkreślił Hołownia.

"Musimy wymyśleć skuteczne państwo"

Wśród zadań, które stoją przed partią wymienił całkowitą zmianę modelu korzystania z energii. Oprócz tego "to właśnie teraz - w dekadę, może dwie - musimy wymyśleć skuteczne państwo, które połączy gospodarczą wolność, z solidarnością społeczną" - mówił.

"Mieliśmy się już nie zbroić, a dziś musimy się dozbrajać - mądrze, skutecznie, tak, żeby odstraszyć potencjalnego przeciwnika. Musimy się nauczyć też w błyskawicznym tempie, że wojna toczy się w naszych głowach, że zatruta informacja, o czym stale musimy przypominać naszym dzieciom, może być bardziej śmiercionośna, niż pociski i bomby" - mówił podczas kongresu Hołownia.

Ocenił, że są już w komplecie wszystkie narzędzia, żeby w kraju dokonać realnej zmiany. "Mamy wiedzę think-tanku, energię stowarzyszenia i partię polityczną, bez której nie da się zmieniać świata we współczesnej demokracji" - powiedział. "Podkreślam - partię, a nie sklep meblarski - dlatego odsyłam stąd i będę odsyłał każdego, kto szuka stołka, albo innego miejsca, że by się na nim zasiedzieć" - powiedział lider Polski 2025. Dodał, że po zaszczyty i fortuny też trzeba się udać gdzie indziej. "Tutaj tworzymy organizację - zespół, który ma przywrócić polskiej polityce słowo +służba+. Co raz bardziej poraniony świat potrzebuje służby, nie władzy - ci dla których władza była celem, właśnie go zabijają" - podkreślił.

Zaznaczył, że wielu z pierwszych 100 członków ugrupowania przyjechało na kongres z granicy, gdzie pomagali uchodźcom, z miejsc, gdzie sortowane i dystrybuowane są dla nich dary, a przez ostatnie dwa lata angażowali własne siły i środki w dziesiątki akcji społecznych stowarzyszenia Polska 2050 - korepetycji dla dzieci z rodzin zastępczych, realizację mikrograntów obywatelskich, akcje edukacyjne dla młodszych i starszych.

"My chcemy tę energię zachować"

"Zmienialiście Polskę na lepsze przez tysiąc akcji ekologicznych, robiliście ją lepszą już teraz - nie czekając na żadne wybory. Pokazaliście, że to umiecie. My chcemy tę energię zachować" - mówił Hołownia przekonując, że po założeniu partii Polska 2050 nadal "zachowa swoje społeczne serce".

"Wolontariusze, aktywiści Polski 2050 pamiętajcie, że wasza rola jest i zawsze będzie w tym ruchu fundamentalna. Wasza energia, wasze zaangażowanie ma przypominać nam, że politycy mają zawsze przedkładać dobro Polski nad swoje własne" - zapewnił Hołownia. Apelował, by nie stracić więzi ze swoim lokalnym środowiskiem - nie zapominać, że partia, to "Polska 2050", nie "Wiejska 2050", czy "Warszawa 2050". "Polska będzie taka, jaką chcemy zostawić naszym dzieciom - zieloną, demokratyczną, solidarną i bezpieczną, jeżeli będzie taka od Suwałk po Zgorzelec i od Ustrzyk, po Świnoujście" - mówił.

Te wskazówki są receptą również dziś - przekonywał. Zielona, bo "każdy, kto ma moralnego kaca tankując na polskich stacjach benzynowych i napychając w ten sposób kieszenie Władimirowi Putinowi, który kupi sobie za tę naszą benzynę, którą kupujemy, broń do mordowania kolejnych ciężarnych w Mariupolu" - powiedział Hołownia. Wyjaśnił, że to, co chce zrobić Polska 2050, to nie zasilanie gospodarki "rosyjską ropą a polskim wiatrem i polskim słońcem". "To już nie jest tylko kwestia rachunku zysków i strat, to jest kwestia rachunku sumienia. To jest kwestia moralności" - dodał.

"Obiecujemy wam dziś Polki i Polacy - Polskę zieloną, bo tylko taka Polska będzie mogła pokazać skutecznie Władimirowi Władimirowiczowi środkowy palec, na który zasługuje" - podkreślił Hołownia. Ocenił, że Polska solidarna "ma dzisiaj waszą twarz - twarz milionów ludzi, którzy w ostatnich tygodniach przyjęli dwa miliony uchodźców" goszcząc ich i w tym krótkim czasie otwierając nowe możliwości. "Zasługujecie na pokojową Nagrodę Nobla" - dodał.

"Polska ma być krajem zamożnym, zapewniającym dobrobyt i bezpieczeństwo obywateli"

"Teraz musimy sprawić, że to, co tak dobrze udaje się nam w zrywach, było naszą codziennością" - mówił, apelując o koniec "wykrwawiania się" w "durnych plemiennych wojnach, które toczymy". "Nie chodzi o to, żeby unieważnić spory, chodzi o to, żeby je ucywilizować" - przekonywał.

Mówił też m.in., że nie ma bezpieczeństwa bez silnej i stabilnej gospodarki. "Polska ma być krajem zamożnym, zapewniającym dobrobyt i bezpieczeństwo obywateli. Taki kraj jest słuchany w świecie i sam wybiera sobie przyjaciół" - powiedział. "Bezpieczeństwo gospodarcze, to jak najszybsze przyjęcie euro" - wymienił. "Po drugie proste i przewidywalne podatki - czyli jednolita danina, o której mówimy od tylu tygodni, wreszcie pełna kontrola nad wydatkami rządu, czyli naszymi wydatkami" - podkreślił Hołownia.

"Polską gospodarkę trzeba całkowicie odciąć od rosyjskiej. Osłonić polskich przedsiębiorców, handel, transport i powiedzieć - na handlu z Rosjanami nie zbudujemy dobrobytu, to handel zbójecki - naszą niepodległością, życiem ofiar zbrodniczego reżimu; handel, w którym stale będziemy wykorzystywani i szantażowani. (...) Czas zamknąć naszą granicę dla rosyjskich i białoruskich TIR-ów i pociągów. Tu nie potrzeba Unii, wystarczy decyzja PiS" - powiedział.

Zaproponował, by 27 państw UE zapewniło Ukraińcom takie prawa, jakie obecnie zapewnia im Polska - darmowe przejazdy, pełną ochronę społeczną - tak, by uciekinierzy przed wojną poczuli się mile widziani nie tylko w Chełmie, Lublinie czy Koninie, ale też Brugii, Budapeszcie, czy Bordeaux. "To będzie dopiero prawdziwa odwaga i znak solidarności" - mówił. Ocenił, że praca powstającej partii to maraton, a nie sprint, a celem jest patria - ojczyzna. "Nasz dom - nie tych, nie tamtych, ale nasz, który nie zginął i nie zgnije - póki my żyjemy" - zaznaczył lider ugrupowania.