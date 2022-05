W spotkaniu udział biorą m.in. szef PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, a także pozostali wiceprezesi ugrupowania.

Reklama

"Będziemy rozmawiać o sprawach wewnętrznych partii, o stojących przed nami wyzwaniach. Ponadto - co nie jest już tajemnicą - o nowej strukturze organizacyjnej - terenowej i regionalnej, tak aby była jeszcze bardziej przygotowana na to co przed nami" - mówił wcześniej PAP wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Reklama

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział TVP Info przed spotkanie Komitetu Politycznego, że ma on przyjąć ważne decyzje dla formacji. Jak poinformował, chodzi o zmianę struktury organizacji partii, czyli podział na 100 okręgów, a nie jak dotąd 40.

Jak dodał, zapadną też decyzje, że osoby funkcyjne, a więc ministrowie, wiceministrowie, marszałkowie, wicemarszałkowie nie będą mogli pełnić funkcji partyjnych.

"To jest duży ruch wewnątrz partii i myślę, że przyniesie pewne ożywienie, a także pewną mobilizację w naszych szeregach, która jest niezbędna przed wyborami" - ocenił szef klubu PiS. Dopytywany, kiedy te zmiany mogą nastąpić i kiedy będą związane z tym decyzje personalne, Terlecki przyznał, że jest to kwestia 2-3 tygodni.

"Przewidujemy też konwencję. Przewidujemy rozjechanie się po kraju z naszym programem i z tym będą się zbiegać decyzje personalne dotyczące poszczególnych okręgów" - przekazał polityk. Podczas piątkowego posiedzenia najważniejsi politycy PiS mają też dyskutować o aktywnościach partii w najbliższych miesiącach, w tym objeździe po kraju.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, w niedawnej rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia poinformował, że ugrupowanie szykuje się albo do konwencji, albo drugiego posiedzenia kongresu partii. "To będzie początkowało duży objazd kraju i powrót do tego, co przyniosło PiS kolejne zwycięstwa wyborcze, czyli spotkań w powiatach, gminach, spotkania z Polakami" - powiedział.

Według wstępnych planów objazd miałby się rozpocząć w czerwcu.

autor: Rafał Białkowski (PAP)