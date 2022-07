Oczywiście po stronie opozycji też nie ma gołąbków, jednak gra rządzących na podgrzewanie konfliktu najwyraźniej wyczerpała już swoje możliwości. Widać to też w państwa najnowszej analizie. Jednym z elementów tego sondażu - co musiałem dodatkowo przeliczyć - jest to, że wśród wyborców przewaga identyfikacji prawicowej nad lewicową - dotychczasowy dogmat w polskiej polityce - maleje. Kiedyś ten stosunek wynosił 3 : 1, potem 2 : 1, a teraz to nawet nie jest 1,5 : 1. Podnoszenie napięcia może dać korzyści rządzącym wtedy, gdy w kraju panuje generalne wrażenie, że jest dobrze. Silny konflikt oznacza wtedy, że opozycja jest pieniacka i robi z igły widły. Innymi słowy, gdy nie ma większych problemów, rozgorączkowanie opozycji działa na korzyść rządzących. Ale nie dziś, gdy Polska ma realne kłopoty. Już nawet prezydent Duda mówi, że wszyscy musimy zacisnąć pasa, zagryźć zęby i być optymistami - coś, czego by absolutnie nie powiedział np. cztery lata temu. W takiej sytuacji rządzący powinni więc raczej łagodzić konflikty, a nie je podgrzewać. Tylko że jak się włączy TVP , to trudno mieć do nich ciepłe uczucia. Trzeba by najpierw przekonać prezesa Kurskiego do zmiany tonu.