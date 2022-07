Szef rządu podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla w woj. opolskim namawiał do poparcia partii rządzącej zapewniając, że ugrupowanie to chce, żeby Polska była miejscem lepszym do życia i pracy.

Reklama

"Dzisiaj bezrobocie jest najniższe w historii III RP i zrobimy wszystko, żeby takie było. Bo wiemy doskonale, że te upiory III RP, czyli masowe bezrobocie i masowe wyjazdy za chlebem, na szparagi do Niemiec, na zmywak do Wielkiej Brytanii, muszą się skończyć. Niech sobie sami zbierają szparagi albo niech do nas przyjeżdżają zbierać szparagi. Zapraszamy" - mówił premier.

Reklama

Jak dodał, rząd prowadzi politykę "prospołeczną, godności i rozwoju infrastruktury. "W ślad za naszymi słowami idą nasze czyny. Bo tacy jesteśmy. Nawet jak się mylimy, potykamy, to kiedy jest problem nie szukamy winnych, szukamy rozwiązań. Te rozwiązania znajdujemy. Taka powinna być normalna patriotyczna polityka i takie jest PiS" - zapewniał Morawiecki.

Mówił też o polityce finansowej prowadzonej przez rząd PO-PSL. "Wyborcy wysłali Platformę Obywatelską tam, gdzie jest jej miejsce, w opozycji i niech tam zostanie. Ale też niech się zmieni, niech będzie dobrą opozycją. Nie totalną, nie niszczycielską. Niech będzie dobrą demokratyczną opozycją. Taka jest potrzebna w każdym kraju" - powiedział premier.

Szef rządu nawoływał też do poparcia PiS. "W tym trudnym czasie wybierzcie tych, którzy szukają rozwiązań. Postawcie na tych, którzy są wiarygodni i działają. Postawcie na stabilność bezpieczeństwo. Dzisiaj jest czas niepewności. PiS wprowadza element stabilności, bezpieczeństwa, przewidywalności. To jest obietnica naszej polityki oparta o naszą wiarygodność. To jest także nasze credo. Aby tak się stało, damy z siebie wszystkie siły i całe serce" - zapewniał premier.