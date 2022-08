W Bydgoszczy na przełomie czerwca i lipca przez kilkanaście dni był problem z funkcjonowaniem autobusów i tramwajów, bo protestowali pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji, domagając się 1 tys. zł podwyżki. Tamtejsze władze zorganizowały komunikację zastępczą i liczyły straty. „Powtórzę jeszcze raz: szanuję prawo każdego do strajku, ale nie z pominięciem prawa (złamano przepisy o sporach zbiorowych) i nie kosztem mieszkańców” - pisał wówczas na Facebooku prezydent miasta Rafał Bruski. Chwilowo konflikt zażegnano, a efektem rozmów są podwyżki dla załogi w wysokości 350 zł, począwszy od lipca, oraz obietnica wypracowania do końca sierpnia „harmonogramu i zasad przyszłych regulacji płacowych w spółce oraz systemu rozwiązań finansowania komunikacji miejskiej”.

Z kolei w Kołobrzegu w ramach protestu kierowcy Komunikacji Miejskiej masowo idą na L4, a spółka musi ograniczać kursy autobusów. Tu także w grę wchodzą postulaty płacowe. Równolegle w tym mieście trwa protest pracowników MOPS. Po Kołobrzegu jeździ samochód z banerem „Prezydencie Kołobrzegu! Za wyczerpującą i odpowiedzialną pracę dajesz nam głodową płacę!”. Z kolei w Warszawie w połowie lipca odbył się strajk ostrzegawczy pracowników MPO, a tydzień temu zakończyła się akcja protestacyjna strażników miejskich. - Urzędnicy też by chcieli, ale nie zawsze to się odbywa w formie protestów, często negocjacje są prowadzone po cichu - mówi nam pracownik miejski. W Chełmie na początku lipca protestowali zatrudnieni w miejskim ośrodku pomocy rodzinie, efektem ich działań było wdrożenie mediacji w sprawie wysokości podwyżek.

Także krakowski ratusz (i część miejskich jednostek organizacyjnych) przyznał pracownikom podwyżki. Mimo to panuje przeświadczenie, że to sprawę załatwia tylko tymczasowo. - W chwili obecnej żadne formalne postulaty nie są formułowane. Może być to jednak kwestią czasu, ponieważ środki na podwyżki jedynie w niewielkiej części zrekompensowały poziom inflacji. Daje się także odczuć małe zainteresowanie ofertami pracy w urzędzie miasta w związku z oczekiwaniami płacowymi formułowanymi przez kandydatów do pracy, które często nie mogą być zaspokojone - mówi Joanna Dubiel z biura prasowego krakowskiego magistratu.