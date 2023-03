Jeszcze w grudniu wydawało się, że jesteście na ostatniej prostej do odblokowania miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Ale znów pojawił się zakręt, tyle że wskutek nieporozumień na naszym, krajowym podwórku, bo prezydent skierował ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego. Czy nie pogodziliście się już z tym, że tych pieniędzy z KPO po prostu nie będzie w tej kadencji?

Liczy pan, że to się stanie do wakacji?

Co, jeśli TK tylko niektóre z tych przepisów uzna za niekonstytucyjne? Mocno skomplikuje to rozmowy z KE?

PFR jest przygotowany na wydatek rzędu 15 mld zł. To oznacza, że w ramach prefinansowania mamy zabezpieczoną kwotę, która co do zasady odpowiada temu, o co zamierzamy ubiegać się w ramach pierwszego wniosku o płatność z KPO.