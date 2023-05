Współprzewodniczący Nowej Lewicy podczas sobotniej konferencji prasowej na pikniku partii we Wrocławiu podkreślił, że partia ta jest zjednoczona i gotowa, by z partnerami na opozycji wygrać najbliższe wybory parlamentarne.

Reklama

„Jesteśmy gotowi do tego, by z partnerami na opozycji wygrać te wybory. Każda formacja, która się zastanawia, czy wygra, czy przegra, to przegra. My jesteśmy tego pewni, że wygramy, ale nie jesteśmy zarozumiali, ani aroganccy, w związku z tym będziemy uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach partii opozycyjnych, jeżeli partie opozycyjne będą takie wydarzenia organizowały” - powiedział Czarzasty.

Jak mówił, bez względu na to, czy będzie to organizował szef Polski2050 Szymon Hołownia, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz czy szef PO Donald Tusk i "czy to będzie marsz, piknik czy jakieś wystąpienie".

„Uważamy, że partie na opozycji powinny ze sobą współpracować, bo jesteśmy przekonani, że po 15 października partie opozycyjne będą wspólnie rządzić. Jesteśmy tego pewni” - powiedział Czarzasty.(PAP)

autor: Roman Skiba