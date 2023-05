Reklama

Na wspólnej konferencji z politykami PSL, lider Polski 2050 przypomniał, że podczas ogłaszania współpracy obu ugrupowań obiecywali przedstawienie nazwy koalicyjnego komitetu. "Do wyborów idziemy razem jako Trzecia Droga - Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe - tak będzie nazywał się nasz koalicyjny komitet wyborczy" - ogłosił Hołownia.

Trzecia droga, wspólna droga

"'Trzecia droga, wspólna droga' - pod tym hasłem będziemy starali się przekonać, jak widzimy w badaniach, miliony Polaków, którzy dzisiaj potrzebują innej polityki, którzy dziś zmęczeni są tym sporem, w którym zakleszczyło się polskie społeczeństwo" - mówił Hołownia.

"Widzimy jak bardzo potrzebna jest polityka, która jest inna niż ta, która jest oferowana przez ten spór tych dwóch wielkich politycznych obozów. Ludzie się w tym sporze po prostu nie mieszczą" - dodał lider Polski 2050.

Jak ocenił, "ludzie chcą nadziei i polityki, która nie będzie o sile polityków, ale będzie o przywracaniu mocy obywatelom Rzeczpospolitej". "Taką politykę będziemy chcieli w ramach Trzeciej Drogi proponować, taką politykę będziemy tworzyć i budować" - zapowiedział Hołownia.

"Trzecia Droga to autentyczna droga, która prowadzi nas do czegoś innego niż było przed 2015 rokiem. Nie ma powrotu do tego, co było przed 2015 rokiem" - podkreślał lider Polski 2050. "Czasy się zmieniły, wyzwania są zupełnie inne" - dodał.

W ocenie lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, "Trzecia Droga to jest wybór większego dobra, a nie mniejszego zła". "Trzecia Droga jest alternatywą dla tych, którzy dzisiaj rządzą i prowadzą Polskę drogą na manowce, jest alternatywą dla tych, którzy chcą prowadzić Polskę drogą na skróty, czasem prosto w przepaść" - przekonywał.

Droga, którą proponujemy, jest drogą pod prąd

"Droga, którą proponujemy, jest drogą pod prąd, do góry, żeby dotrzeć do źródła, żeby nastąpiło odrodzenie, odnowienie" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL zapewnił, że "nie ma bardziej przygotowanych ludzi do wyborów, którzy mają plan, mają pomysł na Polskę, mają własny wynegocjowany program, którzy się różnią". "To jest bardzo dobre, bo nie udajemy, że we wszystkim się zgadzamy" - zaznaczył.

Dodał, że "najstarsza i najmłodsza partia w Polsce idzie wspólnie ze sobą". Pytany, czy nazwa komitetu oznacza rezygnację PSL z formuły Koalicji Polskiej (wcześniej nieoficjalnie spekulowano, że nazwa komitetu będzie brzmieć: Koalicja Polska 2050), zapewnił, że nie ma mowy o takiej rezygnacji.

"Trzecia droga według nas oddaje więcej niż tylko nazwa o charakterze pewnego zgrupowania. Trzecia droga to filozofia" - wyjaśniał Kosiniak-Kamysz. "To poszukiwanie rozwiązania, które nie dotyczy tylko porozumienia ugrupowań" - dodał. Zapewnił zarazem, że "każdy w tej drużynie może się zmieścić".

Hołownia poinformował, że liderzy obu ugrupowań 4 czerwca br. będą w Lesznie i Białej Podlaskiej. "Wiemy, że tam jest wielu ludzi wahających się, czekających na trzecią drogę i chcących rozmawiać z politykami, jak Polska ma być urządzona" - powiedział.

Musimy wygrać te wybory po to, żeby odsunąć PiS od władzy

"Wiemy, że tego dnia będzie duża manifestacja Platformy Obywatelskiej w Warszawie, będą tam też ludzie z naszych ugrupowań. Szanujemy tych ludzi, którzy tam będą i będą dawać wyraz swoim przekonaniom, my wybraliśmy naszą drogę docierania do tych, od których będzie zależeć wynik tych wyborów" - mówił lider Polski 2050.

"Dziś mówimy 'nie' jednej wspólnej liście opozycji, to temat, który wymęczył nas przez ostatnie miesiące" - zakomunikował też Hołownia. "Musimy wygrać te wybory po to, żeby odsunąć PiS od władzy, ale odsuniemy go od władzy tylko wtedy, jak ludzie będą mieli wybór" - dodał.

Polska 2050 powstała po tym, jak Szymon Hołownia wziął udział w wyborach prezydenckich w 2020 r., zdobywając trzecie miejsce z wynikiem 13,87 proc.

W lutym br. Hołownia wraz z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przedstawili na konferencji prasowej plan powołania zespołu, który przygotuje wspólną dla obu ugrupowań "jedną listę spraw do załatwienia" po wygranych wyborach.

27 kwietnia br. Hołownia oraz Kosiniak-Kamysz poinformowali, że podjęli decyzję o wspólnym starcie obu formacji w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Politycy zapowiedzieli powołanie wspólnego koalicyjnego komitetu wyborczego.

PSL w obecnym Sejmie funkcjonuje w ramach klubu parlamentarnego Koalicja Polska, w skład którego obok ludowców wchodzi Unia Europejskich Demokratów, a także kilku polityków konserwatywnych, którzy opuścili PO.

autorzy: Piotr Śmiłowicz, Grzegorz Bruszewski