500 Plus wzrośnie do 800 zł

Od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 Plus zostanie podniesione do 800 zł - zapowiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas konwencji programowej "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS zapowiedział, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 Plus zostanie podniesione do 800 zł.

"Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus" - poinformował Kaczyński.

Dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin.

Oznacza to, że koszt programu zwiększy się z 40 do 62 mld zł.

Bezpłatne leki

Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie i ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia - zapowiedział podczas niedzielnej konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia" - mówił prezes podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".

Opłaty za autostrady zostaną zniesione

Opłaty za autostrady zostaną zniesione – zapowiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Jest kwestia, trochę mniejszej wagi, ale dla bardzo wielu ludzi dolegliwa, dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeżeli chodzi o opłaty państwowe to, jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy” – powiedział lider PiS.

"Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy" – dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Polska jedną wielką strefą ekonomiczną

Musimy stworzyć tutaj podstawy do wielkiego inwestowania. I stąd ta propozycja, by powstała jedna, wielka strefa ekonomiczna dla inwestycji zagranicznych, żeby Polska była taką strefą - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W przemówieniu zamykającym dwudniową konwencję "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” Kaczyński podkreślił, że gospodarka nadal musi rozwijać się, dążąc ku poziomowi najzamożniejszych państw. "Podkreślił przy tym, że rząd PiS wykorzystał już część zasobów uzyskanych m.in. z uszczelnieniem systemu podatkowego. "Musimy przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby nasza gospodarka zaczęła się bardziej niż dotychczas rozwijać w oparciu o postęp technologiczny. Postęp, który przynosi dzisiejsza niezwykle rozwinięta technika. Ta technika jest dziś w Polsce. Bo mamy tutaj wiele osiągnięć i musimy do nich sięgać" - mówił.

Jak dodał, należy także korzystać z osiągnięć zagranicznych. "Musimy stworzyć tutaj podstawy do wielkiego inwestowania. I stąd ta propozycja, by powstała tutaj jedna wielka strefa ekonomiczna dla inwestycji zagranicznych, żeby Polska była taką strefą. To jest coś, co powinno nam (...) pomagać w dalszym rozwoju" - powiedział Kaczyński.

Odtworzenie kształcenia zawodowego, własna atomistyka

Trzeba w Polsce odtworzyć kształcenie zawodowe na różnych poziomach; ono zostało radykalnie zredukowane; musimy też mieć własną atomistykę - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji partii rządzącej.

Podczas wydarzenia, w trakcie którego odbyło się 10 paneli tematycznych dotyczących m.in. gospodarki, kwestii społecznych, energetycznych oraz obronności "wykuwano" propozycje programowe partii na zbliżające się wybory.

Prezes PiS podkreślał w swoim wystąpieniu wagę edukacji i zasobów ludzkich. "Chodzi o to, by w Polsce odtworzyć kształcenie zawodowe, na różnych poziomach. Ono zostało radykalnie zredukowane, a tu będziemy mieli wielkie potrzeby. I te potrzeby to jest także element naszego rozwoju i możliwość budowania tego zasobu, który jest w ludzkich głowach, ludzkich umiejętnościach, w których w wielu dziedzinach straciliśmy w ciągu ostatnich 30 przeszło lat" - powiedział.

Mówił, że były dziedziny, które w minionym systemie istniały, a obecnie - jak ocenił - nie istnieją, m.in. atomistyka.

"Musimy mieć własną atomistykę, bo sama obsługa tego wszystkiego, co chcemy w Polsce budować, musi być polska, jeśli to nie ma być nowy element naszej zależności, a my tych zależności nie chcemy" - oświadczył Kaczyński.

Podkreślił, że "tam, gdzie są sprawy zasadnicze, odnoszące się do bezpieczeństwa, tam musimy być samodzielni".

Rewitalizacja zabytków

Do zarysowania perspektywy "rewitalizacji zabytków" i odbudowy zamków, dworów, kamienic i całych miast utraconych wskutek wojen wezwał w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Musimy starać się stworzyć perspektywę wielkiej rewitalizacji polskich zabytków, a także całych miast" – powiedział prezes PiS na konwencji programowej PiS w Warszawie.

"Kultura, która jest elementem budowania i umacniania siły duchowej społeczeństwa, jak i kultury, która będzie miała charakter w jakiejś przynajmniej mierze internacjonalny, która będzie funkcjonowała szerzej niż tylko w Polsce, to nasze bardzo wielkie zadanie" – mówił Kaczyński . "Zadaniem jest także odbudowa tego wszystkiego, co utraciliśmy w kolejnych wojnach" – mówił.

Wyraził przekonanie, że "kiedyś Polska powinna wyglądać tak, jakby tego wszystkiego nie było". "Zaczyna nas stać, żeby podjąć odbudowę tego wszystkiego, co żeśmy w tej naszej historii stracili" – ocenił. "Polska jest piękna, ale może być jeszcze piękniejsza" – dodał.(PAP)

Autorzy: Mateusz Mikowski, Rafał Białkowski, Iwona Żurek, Rafał Białkowski, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Wiktoria Nicałek