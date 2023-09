Na konferencji programowej w Końskich Kaczyński mówił, że jego ugrupowanie ma zazwyczaj "opasłe" programy. "Tusk ma 100 (propozycji programowych), a my mamy dużo więcej" - powiedział prezes PiS.

Reklama

Poszanowanie godności należy się każdemu

Podkreślił, że wartości Prawa i Sprawiedliwości pozostają niezmienne. Pierwszą z nich, mówił Kaczyński, jest godność każdego człowieka, która nie może zależeć od pozycji społecznej, wieku, czy rasy. "My to odrzucamy, każdy człowiek ma swoją godność i my to szanujemy i będziemy szanować" - oświadczył.

Reklama

Kolejną wartością, o której mówił Kaczyński, jest ludzkie życie. "Niestety nie jest to dzisiaj oczywiste. W wielu krajach jest wiele ideologii bardzo ekspansywnych, które tę wartość życia człowieka podważają. Człowiek ma żyć wtedy, gdy jest zdrowy, silny, gdy mu dobrze, gdy jest szczęśliwy, gdy jest młody, a później... Później to może być różnie. My te ideologie z całą siłą odrzucamy" - oświadczył Kaczyński.

Kobiety, ciąża i poród

"My też odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży, kobieta rodząca ma też pełne prawo do życia i zdrowia. To prawo musi być - jak to kiedyś mówiono - obserwowane, czyli uznawane. I my je uznajemy" - dodał.

Na początku konferencji zaprezentowano spot "Bezpieczna przyszłość Polaków".

Kaczyński: Nie zgadzamy się na przekazywanie władzy poza jakąkolwiek kontrolą

Dziś jest tendencja do tego, by przekazywać władzę różnego rodzaju instytucjom, które są poza jakąkolwiek kontrolą; my tego rodzaju dążenia - wszystko jedno czy to chodzi o sądy, czy o jakieś inne instytucje, jakieś środowiska, tzw. elity, odrzucamy - powiedział w sobotę w Końskich prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Stawiamy na wolność i demokrację

"Kolejną wartością, która jest dla nas ogromnie ważna, jest wolność, wolność, która wiąże się z demokracją. Otóż każdy człowiek, musi mieć swoją sferę wolności, w której może na różne sposoby, zgodnie ze swoimi zdolnościami, ze swoimi uczuciami, chęciami, ambicjami się realizować" - powiedział Kaczyński.

Podkreślił, że "nie jest zadaniem państwa, ani zadaniem jakichś grup społecznych, czy nawet pojedynczych osób, by tę wolność odbierać". "My tej wolności bronimy, ale ona może funkcjonować realnie tylko w połączeniu z demokracją, czyli wolnością można powiedzieć partycypacyjną, polegającą na tym, że się po prostu uczestniczy we władzy - albo bezpośrednio jak w referendum, albo pośrednio poprzez wybory" - mówił lider PiS.

PiS uderza w sądy

Ocenił, że "dziś jest tendencja do tego, by to kwestionować, by przekazywać władzę różnego rodzaju instytucjom, które są poza jakąkolwiek kontrolą, nikt ich nie wybiera, nikt im nic nie może zrobić, bo najczęściej to jest tendencja dzisiaj całej naszej cywilizacji, bardzo mocno występującą - tą instytucją są sądy". "My tego rodzaju dążenia - wszystko jedno czy to chodzi o sądy, czy o jakieś inne instytucje, jakieś środowiska, jakieś tzw. elity - odrzucamy. Władza jest w ręku narodu" - oświadczył Kaczyński.

Prezes PiS: Odrzucamy wszelki atak na rodzinę

Odrzucamy wszelki atak na rodzinę, twierdzenie, że ona jest źródłem opresji; rodzina to jest jedyne miejsce, w którym mogą przyjść na świat i być dobrze wychowane dzieci - mówił w sobotę, w Końskich, podczas konferencji programowej PiS, prezes partii Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślał, że w centrum i podstawą ładu społecznego jest rodzina. "Rodzina oparta na związku kobiety i mężczyzny, jednej kobiety i jednego mężczyzny (...) można powiedzieć, to co tradycyjnie było uważane za rodzinę" - mówił Kaczyński.

Mówił, że rodzina jest fundamentem naszej cywilizacji i bez rodziny nasza cywilizacja - najbardziej życzliwa dla człowieka - nie powstałaby. "Odrzucamy wszelki atak na rodzinę, twierdzenie, że ona jest źródłem opresji" - dodał prezes PiS.

Rodziny są różne, niezbędne do wychowywania dzieci

Zaznaczył, że oczywiście w rodzinach zdarzają się różne rzeczy, ale rodzina jako instytucja nie jest źródłem opresji. "To jest jedyne miejsce, w którym mogą przyjść na świat i być dobrze wychowane dzieci" - ocenił prezes PiS.

Rodzina, naród, wolność, sprawiedliwość, równość - to wszystko może być realizowane, jeżeli istnieje bezpieczeństwo - powiedział w sobotę w Końskich prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dla nas wartością jest państwo i naród; Polska musi być suwerenna - dodał.

Na konferencji programowej w Końskich (Świętokrzyskie) Kaczyński mówił, że naród jest wartością.

Bezpieczeństwo energetyczne najważniejsze

Jak mówił, chodzi o bezpieczeństwo militarne, ale także bezpieczeństwo ekonomiczne, socjalne, gospodarcze, w szczególności energetyczne. "To bezpieczeństwo jest konieczne i dlatego dla nas wartością, o której też trzeba tutaj powiedzieć z całą siłą, jest państwo" - oświadczył.

Historyczne doświadczenia: Polska musi być niepodległa

Dodał, że państwo jest naturalną organizacją narodu, "bez niego naród nie może się rozwijać, nie może trwać". "My byliśmy przez jakiś czas, przez 123 lata, narodem bez państwa. To było straszne doświadczenie. To doświadczenie, które nigdy nie może się powtórzyć, w żadnej formie" - podkreślił Kaczyński.

Jak dodał, państwo musi być niepodległe, Polska musi być suwerenna.

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Grzegorz Bruszewski, Marcin Chomiuk, Wiktoria Nicałek, Karol Kostrzewa,Aneta Oksiuta