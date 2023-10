Wczoraj minął termin na to, by wyborcy przebywający poza Polską zgłosili się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie ich w spisie wyborców. Zgłoszeń było ponad pół miliona, zdecydowanie więcej niż przy poprzednich wyborach. Z kolei w czwartek, 12 października, mija termin na dopisanie się do spisu wyborców lub pobranie zaświadczenia uprawniającego do głosowania w dowolnej komisji. Tu również wyborcy wykazują się aktywnością większą niż w przeszłości.

Wzmożony ruch w urzędach

Potwierdzają to samorządowcy. Stołeczny ratusz podaje, że według danych na 6 października br. do spisu wyborców dopisało się ponad 87,5 tys. osób, natomiast ponad 32 tys. wystąpiło o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

