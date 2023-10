Jest to temat, który od lat budzi dyskusje wśród Polaków i ma bezpośredni wpływ na rynek kapitałowy oraz oszczędności obywateli.

Podatek Belki został wprowadzony w Polsce w 2002 roku przez ówczesnego ministra finansów, Marka Belkę. Dokładniej: jest on opłatą od zysków i dochodów kapitałowych Polaków. Dotyczy on przychodów z lokat bankowych, odsetek od obligacji, dochodów z tytułu zbycia papierów wartościowych i wielu innych. Aktualnie jego stawka wynosi 19 proc. od zysku wypracowanego przez podatnika. Co ciekawe, w 2022 roku dochody z tego podatku wyniosły aż 5,75 mld zł, co pokazuje jego znaczenie dla budżetu państwa.

Koalicja Obywatelska, pod przewodnictwem Donalda Tuska, w swoim programie wyborczym przedstawiła między innymi kwestię zniesienia podatku Belki. W "100 konkretach na 100 dni" KO zapowiedziało zniesienie tego podatku dla zysków z oszczędności i inwestycji, w tym na GPW, do kwoty 100 tys. zł, które trwałyby powyżej roku. To duża ulga dla inwestorów, którzy przez lata płacili podatek od swych zysków. Jest to propozycja, która zdobyła pozytywne opinie zarówno wśród przedstawicieli rynku kapitałowego, jak i przeciętnych obywateli, którzy chcieliby inwestować swoje oszczędności bez obciążenia dodatkowymi kosztami.

Nie tylko KO ma na oku podatek Belki. Inne formacje opozycyjne, takie jak Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, czy Konfederacja również opowiadają się za likwidacją lub modyfikacją tego podatku. Natomiast partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość, jak i Lewica, nie mają w planach jego likwidacji.

Przedstawiciele rynku kapitałowego, tacy jak Piotr Szulec, prezes Skarbiec TFI, i Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz w Millennium DM, przyjmują te obietnice z zadowoleniem. Uważają, że takie kroki mogą zachęcić Polaków do inwestowania i budowy oszczędności, co jest kluczowe dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce.

Propozycja Koalicji Obywatelskiej, dotycząca likwidacji lub ograniczenia podatku Belki w Polsce, spotkała się z pozytywnym odbiorem zarówno na rynku kapitałowym, jak i pośród obywateli. Podatek ten jest obecnie postrzegany jako bariera w budowaniu oszczędności i inwestowaniu. W obliczu rosnącej inflacji i potrzeby stymulacji rynku, inicjatywa KO zapewniająca ulgę dla inwestorów zdobywa pewne poparcie społeczne i jest uważana za krok w dobrym kierunku.