Sejm w poniedziałek na posiedzeniu wybrał na wicemarszałków Izby: Monikę Wielichowską (KO), Dorotę Niedzielę (KO), Włodzimierza Czarzastego (Nowa Lewica), Piotra Zgorzelskiego (Trzecia Droga) oraz Krzysztofa Bosaka (Konfederacja). Większości nie uzyskała natomiast kandydatka PiS Elżbieta Witek. Za jej kandydaturą głosowało 203 posłów, przeciw było 252, a wstrzymało się 3 posłów.

Reklama

"Mam satysfakcję, że będę mógł, jako wicemarszałek Sejmu, reprezentować półtora miliona wyborców Konfederacji. I jak się okazuje, po wczorajszym posiedzeniu Sejmu, również 7 mln wyborców PiS-u, który w rezultacie wczorajszego głosowania nie ma swojego reprezentanta w Prezydium Sejmu. Jestem jedynym przedstawicielem prawicy" – podkreślił Bosak.

10 posłów Konfederacji jednak Witek poparło

Reklama

Zaznaczył, że 10 z 18 posłów Konfederacji zagłosowało za kandydaturą Witek. "PiS wystawiło kandydatkę niewybieralną. W mojej ocenie, PiS miało świadomość, że wystawia kandydatkę, która nie zostanie wybrana i o to chodziło" – podkreślił wicemarszałek.

Ocenił, że w poprzedniej kadencji Sejmu marszałek Witek traktowała Konfederację w sposób zupełnie niesprawiedliwy. "Nie chodzi wyłącznie o styl prowadzenia obrad. Ma to wiele wspólnego z odbieraniem wynagrodzeń posłom idącym w setki tysięcy złotych" – powiedział, nawiązując do kar nakładanych na posłów Konfederacji za nienoszenie maseczek podczas obrad Sejmu w czasie pandemii.

Według Bosaka, każdy klub powinien mieć reprezentanta w prezydium Sejmu. "Chciałbym uspokoić wyborców PiS. Jest wola ze strony wszystkich klubów, by uzupełnić i przegłosować kandydata do Prezydium Sejmu z ramienia PiS. Potrzeba tylko, by PiS przedstawił kandydata, który nie był umoczony w nieprawidłowości w poprzedniej kadencji Sejmu" – zaznaczył wicemarszałek.

Tarczyński nie jest wart cytowania

Proszony o komentarz do poniedziałkowego wpisu europosła Dominika Tarczyńskiego (PiS), w którym stwierdził, że "Konfederacja zamiast wywrócić stolik, zasiadła do stołu z Tuskiem oraz Czarzastym", Bosak odparł: "pan Tarczyński nie jest wart cytowania". "Stolik przy którym siedziała marszałek Witek, marszałek Terlecki, marszałek Gosiewska i cały pisowski establishment został wywrócony" – dodał.

Pytany o to, czy Konfederacja dogadała się z PO odpowiedział: "To kłamstwo. Nie dogadaliśmy się z Platformą Obywatelską. Zostałem wybrany do prezydium Sejmu głosami Konfederacji, PSL, Polski 2050 i PiS". (PAP)

Autorka: Daria Al Shehabi