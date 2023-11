Do poniedziałku jest czas na składanie kandydatur na Rzecznika Praw Dziecka. Dziś w grze są cztery nazwiska. To: Konrad Ciesiołkiewicz, mec. Monika Horna-Cieślak, prof. Marek Konopczyński oraz mec. Grzegorz Wrona (kolejność alfabetyczna). Organizacje pozarządowe podzieliły się ze swoim poparciem między nich. Ale są i takie, które mówią wprost: na tym etapie nie potrafimy postawić tylko na jednego. Trzeba ich wysłuchać w Sejmie, zadać pytania, uzyskać odpowiedzi. Bo dziś trudno nam postawić na jednego człowieka. Co na to politycy?