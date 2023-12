Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż United Surveys dla DGP i RMF FM. Ankietowani mogli w nim wybrać trzy najważniejsze ich zdaniem kwestie z przygotowanej przez nas listy.

Kwota wolna, media publiczne

Na dalszych miejscach znalazły się takie kwestie jak wprowadzenie wyższej kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł, kontynuowanie wielkich projektów infrastrukturalnych czy zmiany w mediach publicznych.

Rozliczenie PiS, dofinansowanie do in vitro

Co ciekawe, na końcu tej listy znalazły się kwestie, za które nowa koalicja… właśnie się zabrała - chodzi o rozliczenie rządów PiS (co piąty badany) i zapewnienie państwowego dofinansowania do in vitro (niecałe 9 proc.).

Sądy, CPK, atom

Widać także różnice pomiędzy elektoratami. Dla zwolenników KO najważniejszą kwestią są zmiany w sądach i prokuraturze (85 proc. wskazań), dla sympatyków Lewicy i Trzeciej Drogi - odblokowanie KPO (odpowiednio 86 proc. i 68 proc.), a dla wyborców PiS - kontynuowanie takich inwestycji, jak CPK i elektrownie atomowe.

Przedstawiciele nowej większości patrzą jednak na te wyniki optymistyczne. - Sondaż oddaje nasze zamiary, bo w tej kolejności chcemy realizować nasze cele. Poczekajmy, aż będzie nowy premier i ministrowie - mówi Robert Kropiwnicki z KO.

