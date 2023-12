Powołanie nowego rządu w Polsce

Reklama

"13 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 9.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w związku z wyborem dokonanym przez Sejm RP, powoła Prezesa Rady Ministrów oraz Radę Ministrów" - poinformowano w komunikacie na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak dodano, w planach jest również wystąpienie prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Reklama

Gdzie obejrzeć zaprzysiężenie?

Transmisja z zaprzysiężenia nowego rządu Donalda Tuska będzie dostępna m.in. na social mediach Kancelarii Prezydenta RP - na Facebooku oraz X (dawniej Twitter).

Wotum zaufania od Sejmu

W poniedziałek wieczorem Sejm wybrał w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera.

We wtorek Donald Tusk wygłosił w Sejmie expose, z kolei wieczorem Sejm udzielił wotum zaufania dla nowego rządu. Podczas wtorkowego głosowania udział wzięło 449 posłów. “Za” wyborem rządu Donalda Tuska było 248 posłów, “przeciw” - 201 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 225 posłów.

"Chciałbym podziękować Polsce"

15 października dołączy do symbolicznych dat w polskim kalendarzu, przejdzie do historii jako dzień pokojowego buntu na rzecz wolności i demokracji - powiedział we wtorek premier Donald Tusk, wygłaszając w Sejmie expose.

Premier podziękował wszystkim, którzy przez ostatnie lata nie zwątpili w to, że Polska może być lepsza, "może być, bo na to zasługuje, najlepszym miejscem na Ziemi".

"Chciałbym podziękować Polsce. Jestem bardzo dumny z mojego kraju, Polek i Polaków, także za to, że w kluczowej chwili potrafiliśmy się nadzwyczajnie zmobilizować i doprowadzić do tego, według niektórych niemożliwego, przełomu. Dzięki wam ta kluczowa chwila stała się w pewnym sensie momentem dziejowym" - podkreślił Donald Tusk.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Exposé Donalda Tuska. Znamy program nowego rządu