Koalicja na razie nie ujawnia uchwały odnoszącej się do trzech sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. - Z tym jeszcze chwilę musimy poczekać, ale przygotowania trwają - mówi ważny polityk koalicji.

Czego dotyczy uchwała ws. KRS?

Uchwała dotycząca KRS, jak przyznają nasi rozmówcy z większości sejmowej, ma charakter bardziej deklaratywny niż sprawczy. Przede wszystkim stwierdza ona, że trzy uchwały Sejmu - z 6 marca 2018 r., 20 maja 2021 r. oraz 12 maja 2022 r. o wyborze niektórych członków KRS - zostały podjęte “z rażącym naruszeniem Konstytucji RP”. W związku z tym Sejm wzywa sędziowskich członków KRS do “niezwłocznego zaprzestania działalności w KRS” i deklaruje “podjęcie działań na rzecz przywrócenia zgodności stanu prawnego ze standardami konstytucyjnymi oraz międzynarodowymi”. Izba wzywa też prezydenta do “niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie KRS pozycji ustrojowej oraz funkcji określonych w Konstytucji RP i właściwych dla demokratycznego państwa prawnego”.

Jak stwierdził wczoraj marszałek Sejmu Szymon Hołownia, projekt uchwały dotyczący KRS jest “opinią i apelem”. - Nie mamy wszystkich narzędzi do naprawy sytuacji, natomiast w jasny sposób dajemy wyraz temu, co w naszej ocenie powinno być zrobione - powiedział marszałek.

Co jeszcze nie znaczy, że uchwała będzie miała walor jedynie symboliczny. - Ona ma na celu stworzenie gruntu dla dalszych działań - wskazuje polityk koalicji rządzącej. Jak dodaje, w pierwszej kolejności będzie to podkładka dla ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, by nie ogłaszał konkursów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych. - Pytanie, jak w tej sytuacji zachowa się Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny - zastanawia się nasz rozmówca.

Pytanie też, co dalej z samą KRS, bo sama uchwała to za mało. Jak słyszymy, kolejnym działaniem może być ustawa.

Media publiczne

Jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą mediów, to zgłosiła ją grupa posłów KO, Polski 2050-TD, Lewicy, PSL-TD. W projekcie mowa jest o przywróceniu ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. W uchwale Sejm "wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicielski spółek realizujących misję publiczną radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym – tj. do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych."

Jak widać, uchwała ma dać podstawy dla ministra kultury i ewentualnie aktywów państwowych do interwencji i zmian w mediach.

Co na to premier?

Premier Donald Tusk potwierdził, że koalicja dąży do szybkich zmian w mediach.

- Te decyzje zapadną szybko, nie będziecie musieli czekać do świąt - powiedział Tusk na konferencji.

Jednocześnie odniósł się do projektu sejmowej uchwały w sprawie mediów publicznych.

- To pierwszy krok do sanacji mediów publicznych - powiedział Tusk. jednocześnie dodał, że kolejnym krokiem ma być projekt ustawy o mediach publicznych.

- Naszą intencją jest przygotować takie przepisy i ustawy, które odbudują elementarną niezależność mediów publicznych, liczę na współpracę z prezydentem i opozycją, w przygotowaniu ustawy, która sprawi, że wszyscy będziemy współgospodarzami mediów publicznych - podkreślił Tusk.