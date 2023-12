Wczoraj wieczorem Sejm przyjął uchwałę dotyczącą wadliwego powołania sędziowskich członków KRS. Uchwała ma przygotować grunt pod dalsze działania.

– Ma walor symboliczny, jak każda uchwała Sejmu to pewien sygnał polityczny o woli i determinacji większości sejmowej co do podjęcia kroków naprawczych w KRS i usuwania skutków wadliwego funkcjonowania KRS. Liczymy, że za tym symbolicznym krokiem przyjdą kolejne, podejmowane na poziomie parlamentu i Ministerstwa Sprawiedliwości – mówił Krzysztof Paszyk (PSL), przedstawiciel wnioskodawców.

Jakie mogą być dalsze działania? Z naszych rozmów wynika, że dziś w grę wchodzą co najmniej dwa scenariusze.

Po bożemu…

Pierwszy to scenariusz ustawowy. – W styczniu już na pewno będą ustawy w Sejmie, przynajmniej jedna, choć pewnie okrojona do zasad wyboru sędziowskich członków KRS – zdradza nam polityk koalicji rządzącej.

