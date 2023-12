Po zakończeniu posiedzenia rządu premier poinformował, że podjęto uchwałę dotyczącą "ponownego zwolnienia z opłat na autostradzie w kierunku Gdańsk-Toruń". "Wiadomo, także po decyzjach poprzedniego rządu ten system zrobił się dość skomplikowany, jeśli chodzi o opłaty na autostrady. Ale zanim doprowadzimy do czytelnego i ogólnie obowiązującego systemu, chcemy utrzymać tę ulgę dla korzystających z tej autostrady - tak żeby nadal była ona bezpłatna" - powiedział.

Tusk ogłosił również, że rząd zapewni "sfinansowanie leczenia dzieci chorych na SMA". Uściślił, że "z rezerw ministerstwa zdrowia zostanie wydzielonych 50 mln zł".

Dodał, że zadaniem rządu "było dzisiaj zapewnić 500 mln zł na przyszły rok na procedurę in vitro". "To są także takie instytucje jak Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tutaj przeznaczyliśmy 10 mln zł, a także środki na naukę języka śląskiego. Jak wiecie, jesteśmy w trakcie inicjatywy, aby nadać rangę śląskiemu rangę języka, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Śląska. Są na to także środki" - podkreślił premier.

autorzy: Daria Porycka, Iga Leszczyńska, Mikołaj Małecki