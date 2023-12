Najmocniejsze nazwiska

Jak czytamy na stronach Onetu,w najnowszym badaniu IBRiS Szymon Hołownia po raz drugi znalazł się na czele rankingu, tym razem zdobył 45,6 proc. zaufania (30,5 proc. zdecydowanie, 15,1 proc. raczej). To mniej o 3,4 pkt proc. niż w listopadzie, gdy osiągnął wynik 49 proc. Politykowi nie ufa 31,8 proc. (-6,9 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 22,6 proc. (+11,5 pkt).

Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej zaufało 43,8 proc. uczestników sondażu (15,6 proc. zdecydowanie, 28,1 proc. raczej). To więcej o 1,4 pkt proc. w porównaniu do badania zrealizowanego w ubiegłym miesiącu. Negatywne zdanie ma o polityku 27,4 proc. (-14,8 pkt), a neutralne 23,3 (+8,8).

Na ostatnim stopniu podium uplasował się Rafał Trzaskowski. Zaufanie do prezydenta Warszawy zadeklarowało w tym miesiącu 43,3 proc. osób (19,9 proc. zdecydowanie, 23,4 proc. raczej). To mniej o 3,7 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Politykowi nie ufa w grudniu 35,2 proc. (-5,9 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 20,3 proc. badanych (+9,5 pkt).

Prezydent i premier poza podium

Andrzej Duda uplasował się na czwartym miejscu. Prezydent RP w najnowszym badaniu zdobył zaufanie 38,7 proc. osób. To mniej o 0,3 pkt proc. niż miesiąc wcześniej. Brak zaufania do polityka zadeklarowało 39,5 proc. (-13 pkt), a neutralne zdanie ma o nim 21,8 proc. uczestników sondażu (+13,4 pkt).

Jak zauważa Onet, miejsca na podium w rankingu zaufania nie utrzymał Donald Tusk. Premier znalazł się poza ścisłą czołówką, ponieważ zdobył 37,5 proc. pozytywnych wskazań. To mniej o 5,5 pkt proc. w porównaniu do listopada. Negatywne uczucia wzbudza u 46,9 proc. (+1,3 pkt), a neutralnie wypowiada się o nim 14,6 proc. ankietowanych (+3,3 pkt).

Kolejni na liście

W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: Włodzimierz Czarzasty — 32 proc. (-0,2 pkt), Robert Biedroń — 32 proc. (-0,3 pkt), Małgorzata Kidawa-Błońska — 31 proc. (+0,4 pkt), Mateusz Morawiecki — 30,1 proc. (-3,6 pkt proc.) oraz Piotr Zgorzelski — 29,7 proc. (-1,5 pkt).

Debiutanci

"Na uwagę zasługuje debiut w rankingu czterech członków rządu. To minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski — 28 proc., minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski — 27,5 proc., ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk — 26,7 proc. i minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński — 24,6 proc" - informuje Onet.

Najlepiej z grona debiutujących wypada Sikorski, także pod kątem rozpoznawalności. Nie zna go 15,8 proc. uczestników sondażu. Pozostałej trójki nie rozpoznaje ok. 40 proc. Z drugiej strony nazwisko szefa MSZ wzbudza dużo więcej negatywnych emocji.

Najmniej lubiani

Jak wynika z badania, liderami antyrankingu zaufania, przez zdobycie największej liczby negatywnych odpowiedzi są: Zbigniew Ziobro (70,2 proc.), Jarosław Kaczyński (66,1 proc.) i Krzysztof Bosak (57,1 proc.). Ponad połowa badanych nie ma jeszcze zaufania do Mateusza Morawieckiego i Sławomira Mentzena - podał Onet.

"Należy jednak zauważyć, że w tym miesiącu nie ma wyraźnych wzrostów nieufności do polityków. Niemal wszyscy tracą negatywny elektorat, który w różnym stopniu zaczyna być obojętny" zauważa Onet.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 16-17 grudnia 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Autor: Adrian Kowarzyk