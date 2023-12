W grudniu, w przededniu zaprzysiężenia nowego rządu, z największą nieufnością badanych spotykali się prezes PiS Jarosław Kaczyński (55 proc. nieufności) oraz lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro (55 proc. nieufności). Trzecie miejsce w tej negatywnej klasyfikacji przypadło nowemu premierowi i liderowi koalicji rządzącej – Donaldowi Tuskowi (49 proc. nieufności).

Kolejne tygodnie niewiele zmieniły w czołówce rankingu społecznego zaufania

Jak podkreśla CBOS, po zmianach zarejestrowanych w listopadzie, w stosunku do okresu przedwyborczego, kolejne tygodnie niewiele zmieniły w czołówce rankingu społecznego zaufania.

Największym zaufaniem wciąż cieszy się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ufa mu 54 proc. ankietowanych, nieufność wobec niego deklaruje 28 proc. respondentów. Zanotowano wzrost zaufania o 2 punkty procentowe oraz nieufności o 1 punkt procentowy.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 51 proc. ankietowanych – tyle samo, ile w listopadzie. Jednocześnie utrzymał się spory odsetek badanych wyrażających nieufność w stosunku do głowy państwa - 39 proc. (wzrost o 1 punkt).

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia i prezydent Andrzej Duda to jedyni politycy, którym obecnie ufa co najmniej połowa Polaków.

Na trzeciej pozycji rankingu, z zaufaniem blisko połowy ankietowanych, lokuje się szef PSL, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiak-Kamysz (47 proc. pozytywnych wskazań). Po rejestrowanym w ubiegłym miesiącu bardzo dużym wzroście notowań, w grudniu oceny lidera PSL-TD okazały się nieco słabsze. Minimalnie ubyło ankietowanych deklarujących zaufanie (spadek o 1 punkt proc.), ale wyraźniej wzrósł odsetek badanych mających do niego stosunek negatywny (wzrost nieufności o 4 punkty procentowe). Wciąż jednak odsetek badanych obdarzających go zaufaniem prawie dwukrotnie przewyższa liczbę tych, którzy mu nie ufają (47 proc. deklaracji zaufania wobec 25 proc. – nieufności).

Czwarte miejsce w grudniowym rankingu CBOS przypadło prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, któremu ufa 46 proc. ankietowanych (wzrost o 1 punkt procentowy); wiceszefowi PO nie ufa 39 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty proc.).

Pierwszą piątkę polityków najczęściej obdarzanych zaufaniem społecznym zamyka b. premier Mateusz Morawiecki (PiS), z wynikiem minimalnie lepszym niż w listopadzie. Zaufanie do byłego premiera ma 42 proc. ankietowanych (wzrost o 2 punkty procentowe), nie ufa mu 48 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe).

Czy ufamy nowym szefom resortów?

Kolejne miejsce w rankingu przypadło obecnemu premierowi Donaldowi Tuskowi, który zaprzysiężony został na ten urząd już po realizacji badania. Po odnotowanej w listopadzie dużej poprawie ocen, w grudniu zaobserwowano niewielki spadek notowań obecnego szefa rządu. Zaufanie do Tuska zadeklarowało w tym miesiącu 38 proc. ankietowanych, o 2 punkty procentowe mniej niż w listopadzie, jednocześnie wzrosła nieco liczba respondentów, którzy mu nie ufają (o 3 punkty procentowe do 49 proc.).

36 proc. badanych deklaruje zaufanie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (wzrost o 3 punkty procentowe). W ocenach prezesa PiS niezmiennie dominują jednak negatywne noty – nie ufa mu 55 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt procentowy).

Zaufanie do pozostałych uwzględnionych w grudniowym badaniu polityków nie osiąga już jednej trzeciej wskazań.

Po 32 proc. deklaracji zaufania zebrali marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (33 proc. deklaracji nieufności), lider Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (30 proc. deklaracji nieufności) oraz debiutujący w roli wicemarszałka Sejmu lider Konfederacji WiN Krzysztof Bosak (36 proc. deklaracji nieufności).

Kolejne miejsca w grudniowym rankingu zajęli politycy KO pełniący obecnie funkcje szefów resortów – minister aktywów państwowych Borys Budka oraz nowa minister edukacji Barbara Nowacka. Zaufanie do Budki ma 30 proc. ankietowanych, więcej osób mu nie ufa – 38 proc. Znacznie mniej znana od Borysa Budki, ale i dużo lepiej oceniana jest Nowacka. Ufa jej 29 proc. ankietowanych, zaś 19 proc. nie ma do niej zaufania. Dla 38 proc. respondentów Nowacka pozostaje jednak osobą nieznaną.

29 proc. deklaracji zaufania uzyskał w grudniu były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. W grudniu, w stosunku do listopadowego pomiaru, zaufanie do Ziobry zmniejszyło się o 3 punkty procentowe. Jednocześnie na dotychczasowym, bardzo wysokim poziomie (55 proc.) utrzymał się także w tym miesiącu odsetek badanych deklarujących w stosunku do niego nieufność.

Kolejne miejsce w rankingu przypadło mało znanemu – i co za tym idzie – ocenianemu przez dość wąska grupę badanych, nowemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi. Byłego Rzecznika Praw Obywatelskich nie zna 48 proc. badanych. Wśród identyfikujących go osób Adam Bodnar ma jednak bardzo dobre notowania. Zaufaniem obdarza go 26 proc. ogółu respondentów, nie ufa mu 13 proc.

Części polityków nawet nie znamy

B. szefowi MSWiA i koordynatorowi służb specjalnych Mariuszowi Kamińskiemu ufa 24 proc. badanych, nie ufa mu 34 proc. Szefowi NBP Adamowi Glapińskiemu ufa 23 proc., nie ufa 45 proc.

Szefowi NIK Marianowi Banasiowi ufa 22 proc.; nie ufa mu 26 proc. ankietowanych.

Na ostatnich pozycjach rankingu znaleźli się najmniej znani spośród uwzględnionych w badaniu polityków. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL–TD) cieszy się 19 proc. zaufaniem; 9 proc. mu nie ufa; 59 proc. badanych nie zna tego polityka. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski cieszy się 19 proc. zaufaniem i nie ufa mu 11 proc.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej również ufa 19 proc. badanych; nie ufa jej 35 proc. ankietowanych.

Badanie zrealizowano w dniach od 28 listopada do 12 grudnia 2023 roku na próbie liczącej 961 osób (w tym: 56,8 proc. metodą CAPI, 31,1 proc. – CATI i 12,1 proc. – CAWI). Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

Autorka: Delfina Al Shehabi