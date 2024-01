Dlaczego nie został pan wiceministrem cyfryzacji?

Każdy ma jakieś ambicje polityczne, natomiast rozumiem też, że ktoś musi zostać w komisji cyfryzacji i przypilnować spraw w Sejmie. Tak naprawdę wszędzie czekają na nas bomby – w cyfryzacji już na samym początku musieliśmy zrobić ustawę, która przełoży wdrożenie e-doręczeń na kolejny rok. Miały ruszać od końca grudnia, ale nie było do tego gotowości. Na już mamy pilnie do wdrożenia dwie ustawy kobyły: krajowy system cyberbezpieczeństwa i prawo komunikacji elektronicznej. Będę miał co robić.

Cały wywiad przeczytasz we wtorkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" i na eGDP.