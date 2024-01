Taką informację podało radio RMF FM. Pierwotnie rozpoznanie odwołania obydwu skazanych od decyzji Marszałka Sejmu wygaszającego ich mandaty poselskie zostało wyznaczone na 10 stycznia w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. To do tej izby sprawy skierował Marszałek Sejmu. Jednak sami zainteresowani złożyli swoje odwołania bezpośrednio do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i spraw publicznych.