W środę po południu zakończył się drugi dzień przesłuchania przez komisję byłego wicepremiera Jarosława Gowina.

Joński poinformował, że prezydium komisji podjęło decyzję, że 19 stycznia, w przyszły piątek, od godziny 9 do 12 będzie przesłuchiwany Michał Wypij, a od godz. 13 Artur Soboń.

„Tego dnia przesłuchiwana miała być Elżbieta Witek, ale dostałem informację od wiceprzewodniczącego komisji Waldemara Budy, że nie może w tym terminie. Więc ten termin zostanie przełożony pewnie na kolejny już termin lutowy” – dodał Joński.

Poinformował też, że 23 stycznia, we wtorek od godz. 10 do 12.30, będzie przesłuchiwany Tomasz Szczegielniak, a od godz. 13.30 były szef MAP Jacek Sasin.

Według Jońskiego, jeżeli członkowie komisji będę mieć nadal dużo pytań do Jarosława Gowina, to może on być przesłuchiwany kolejny dzień. W przyszłym tygodniu prezydium komisji podejmie decyzję dotyczącą tej kwestii.

Autor: Olga Łozińska