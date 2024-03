W zeszłym tygodniu Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy – Prawo farmaceutyczne, gwarantującej dostęp do tzw. pigułki dzień po bez recepty dla osób po 15. roku życia. Regulacja czeka już tylko na podpis prezydenta. Z naszych rozmów wynika, że Andrzej Duda jest bardzo sceptycznie nastawiony do tej propozycji, a to oznacza albo jej zawetowanie, albo skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego (na dziś niejasne, czy w trybie prewencyjnym, czy następczym).

Jak słyszymy, na ruch głowy państwa przyjdzie nam poczekać. – W poniedziałek mamy Radę Bezpieczeństwa Narodowego, 12 marca wizytę prezydenta i premiera w Białym Domu. Decyzji należy się spodziewać najwcześniej po powrocie Andrzeja Dudy do kraju – mówi nam osoba blisko prezydenta.

