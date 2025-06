/> />

Aktualizacja [2 czerwca 2025 r. 11:30] - Czy Sąd Najwyższy może nie zatwierdzić wyników wyborów prezydenckich?

Zgodnie z art. 321 Kodeksu wyborczego, każdy wyborca, pełnomocnik wyborczy oraz przewodniczący właściwej komisji wyborczej ma prawo wnieść protest przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Protest taki składa się na piśmie do Sądu Najwyższego, nie później niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów. Nie ma możliwości skutecznego wniesienia protestu przed tym ogłoszeniem.

Na podstawie art. 34 pkt 21 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne oraz art. 321 § 2 Kodeksu wyborczego, wyborcy przebywający za granicą mogą składać protesty za pośrednictwem konsulów RP. W takim przypadku protest musi zawierać również zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika zamieszkałego w Polsce lub pełnomocnika do doręczeń w kraju. Konsul przekazuje protest do Sądu Najwyższego.

Wnoszący protest powinien w szczególności:

sformułować zarzuty,

przedstawić lub wskazać dowody, na których zarzuty te są oparte,

spełnić wymogi pisma procesowego określone w art. 126 i n. Kodeksu postępowania cywilnego.

Protest musi zatem zawierać:

oznaczenie osoby składającej protest, wraz z jej adresem i numerem PESEL,

oznaczenie pełnomocnika zamieszkałego w Polsce (lub pełnomocnika do doręczeń), wraz z adresem i dokumentem pełnomocnictwa,

wniosek o stwierdzenie nieważności wyboru Prezydenta RP,

zarzuty,

wskazanie lub przedstawienie dowodów,

uzasadnienie zarzutów,

własnoręczny podpis skarżącego lub jego pełnomocnika.

Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest:

wniesiony przez osobę nieuprawnioną,

niespełniający wskazanych wyżej wymogów formalnych.

Jeśli w proteście zarzucono popełnienie przestępstwa przeciwko wyborom, Sąd Najwyższy niezwłocznie zawiadamia o tym Prokuratora Generalnego. Każdy protest rozpatrywany jest w postępowaniu nieprocesowym, w składzie trzech sędziów, którzy wydają opinię. Opinia powinna zawierać ocenę zasadności zarzutów oraz, w przypadku ich potwierdzenia, ocenę wpływu ewentualnego przestępstwa lub naruszenia przepisów kodeksu na wynik wyborów.

Po rozpoznaniu wszystkich protestów i na podstawie sprawozdania przedstawionego przez PKW, Sąd Najwyższy (w składzie całej właściwej izby) rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP. Uchwałę w tej sprawie podejmuje w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników przez PKW, na posiedzeniu z udziałem Prokuratora Generalnego oraz Przewodniczącego PKW.

Uchwała Sądu Najwyższego jest niezwłocznie przekazywana Marszałkowi Sejmu, przesyłana do PKW oraz ogłaszana w Dzienniku Ustaw. W przypadku stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta RP, przeprowadza się nowe wybory, zgodnie z zasadami i trybem określonymi w Kodeksie wyborczym.

Aktualizacja [2 czerwca 2025 r. 10:00] - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2025 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na stronie PKW pojawiło się obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2025 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualizacja [2 czerwca 2025 r. 7:00] - Jak zagłosowano w poszczególnych województwach? Jak głosowano na wsiach i w mieście? Jak głosowano za granicą?

Jak zagłosowano w poszczególnych województwach:

województwo: Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki dolnośląskie 55,81% 44,19% kujawsko-pomorskie 53,42% 46,58% lubelskie 33,46% 66,54% lubuskie 58,22% 41,78% łódzkie 46,8% 53,2% małopolskie 41,13% 58,87% mazowieckie 50,28% 49,72% opolskie 52,98% 47,02% podkarpackie 28,98% 71,02% podlaskie 38,61% 61,39% pomorskie 59,13% 40,87% śląskie 51,34% 48,66% świętokrzyskie 36,39% 66,54% warmińsko-mazurskie 51,71% 48,29% wielkopolskie 55,17% 44,83% zachodniopomorskie 58,03% 41,97%

Rafał Trzaskowski uzyskał przewagę w dziesięciu województwach, Karol Nawrocki - w sześciu. Karol Nawrocki uzyskał najlepszy wynik w województwie podkarpackim - uzyskując ponad 71% głosów, co więcej w żadnym województwie nie uzyskał mniej niż 40% poparcia. Rafał Trzaskowski zdecydowanie przegrywa w województwie podkarpacki, podlaskim oraz lubelskim.

Jak głosowano na wsiach i w miastach?

Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki miasta 56,83% 43,17% wsie 35,92% 64,08%

Wszystko wskazuje na to, że to mieszkańcy wsi zadecydowali o zwycięstwie Karola Nawrockiego. Rafał Trzaskowski wygrywa w miastach, ale zdecydowanie przegrywa na wsi.

Jak głosowano za granicą?

Rafał Trzaskowski - 63,49%

Karol Nawrocki - 36,51%

Tutaj zdecydowana większość uprawnionych wybrała Rafała Trzaskowskiego.

Aktualizacja [2 czerwca 2025 r. 6:00] - Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie

Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie uzyskując 50,89% głosów co przełożyło się na 10 606 877 głosów. Rafał Trzaskowski zdobył 49,11% głosów (10 237 286 głosów). Frekwencja wyniosła 71,63%.

Aktualizacja [2 czerwca 2025 r. 01:13] - znamy drugie wyniki late poll

Poznaliśmy najnowsze wyniki sondażowe - drugie late poll. Wg najnowszych wyników Karol Nawrocki otrzymał 51% głosów a Rafał Trzaskowski - 49%. Różnica między kandydatami jeszcze bardziej się powiększyła i wynosi 2%. To już ostatni wynik sondażowy Ipsos. Następne wyniki otrzymamy bezpośrednio z PKW.

Aktualizacja [1 czerwca 2025 r. 23:30] - kiedy sondaż late late poll?

Około 2 w nocy ukaże się kolejny sondaż Ipsos late late poll. Sondaż ten będzie uwzględniał dane z 90% lokali wyborczych w których były prowadzone ankiety exit poll. Sondaż late poll uwzględniały wyniki z 50% lokali. Wyniki sondażowe exit poll były natomiast oparte wyłącznie na ankietach.

Aktualizacja [1 czerwca 2025 r. 23:10] - znamy wyniki sondażu late poll

Około godziny 23:00 spłynął najnowszy sondaż Ipsos late poll będący aktualizacją sondażu exit poll. Według najnowszego sondażu to Karol Nawrocki ma teraz większe szansę na zwycięstwo uzyskując - 50,7%, Wynik wyborczy Rafała Trzaskowskiego spadł do 49,3%. Różnica między kandydatami wzrosła do 1,4 punktu procentowego. W ramach sondażu late poll poznaliśmy również najnowsze dane dotyczące frekwencji - 71,7%.

Aktualizacja [1 czerwca 2025 r. 21:50] - przemówienie Karola Nawrocki: "zwyciężymy i ocalimy Polskę".

"Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska i aby monopol władzy złej, władzy, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracji, aby ten monopol się nie domknął" - powiedział Karol Nawrocki po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów.

"My w nocy musimy zwyciężyć i wiemy, że tak się stanie" - dodał kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Aktualizacja [1 czerwca 2025 r. 21:49] - Kiedy wyniki late poll?

Według najnowszych informacji, wyniki late poll zostaną ogłoszone około godziny 23:00. Wyniki mają uwzględniać wyniki z 50% lokali wyborczych w których była przeprowadzona ankieta Ipsos.

Aktualizacja [1 czerwca 2025 r. 21:35] Jak głosowali wyborcy 60 i więcej lat?

Według najnowszych danych Ipsos, w grupie wyborców w wieku 60 lat oraz więcej, głosy rozłożyły się następująco:

Karol Nawrocki - 50,1%

Rafał Trzaskowski - 49,9%

Dane Ipsos zawierają więcej informacji, w porównaniu do danych z PKW, takie jak:

poparcie według płci, wieku, wykształcenia, zawodu i miejsca zamieszkania,

zmiany poparcia między partiami w porównaniu z poprzednimi wyborami.

Aktualizacja - [1 czerwca 2025 r. 21:15] przemówienie Rafała Trzaskowskiego ze sztabu wyborczego

Po ogłoszeniu wyników Rafał Trzaskowski przemówił w swoim sztabie wyborczym. W pierwszej kolejności podziękował swojej żonie Małgorzacie. Następnie dodał, że "zwyciężyliśmy na żyletki" - będzie to sformułowanie które już na zawsze wejdzie do języka polskiej polityki. Rafał Trzaskowski następnie podziękował za głosy: "dziękuję przede wszystkim Polkom i Polakom którzy oddali na mnie głos".

Głos zabrała również Małgorzata Trzaskowska "Jestem bliska zawału" - zażartowała. "Dziękuję wszystkim kobietom".

Rafał Trzaskowski podziękował również swoim dzieciom "bez Was nie dałbym rady" oraz swoim przyjaciołom. Szczególne podziękowania skierował do Wioletty Paprockiej - swojej szefowej sztabu. Rafał Trzaskowski nawiązał również do rozmów odbytych z wyborcami: "żałuję że ta kampania już się skończyła". "Wielkie podziękowania dla wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz dla Marszałka Szymona Hołowni".

Rafał Trzaskowski podziękował wszystkim Polakom którzy wzięli udział w wyborach, niezależnie od tego na kogo głosowali - "będę prezydentem wszystkich Polaków" - dodał.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski zwycięzcą według pierwszych sondaży exit poll - różnica 100 000 głosów

Rafał Trzaskowski – 50,3%, Karol Nawrocki – 49,7% – tak przedstawiają się pierwsze sondażowe wyniki exit poll przeprowadzone przez Ipsos. Różnica między kandydatami wynosi 0,6%.

Ze względu na bardzo niewielką przewagę nie sposób jednoznacznie przesądzić, kto zwyciężył. Na dokładniejsze wyniki będziemy musieli poczekać jeszcze kilka godzin. Różnica wyniosła około 100 000 głosów.

Badanie exit poll – jak dokładne wyniki daje?

Badanie exit poll nierozłącznie kojarzone jest z wyborami. Czym tak naprawdę jest to badanie i jak jest przeprowadzane? W wielkim skrócie: exit poll to badanie przeprowadzane w dniu wyborów, bezpośrednio po opuszczeniu lokalu wyborczego przez głosujących. Przy każdym z wylosowanych lokali pracuje para ankieterów (czasami jest to więcej osób), którzy proszą co około dziesiątą osobę wychodzącą o wypełnienie anonimowej, papierowej ankiety. Tak wypełniona ankieta trafia do urny Ipsosa.

Badanie zazwyczaj obejmuje około 800–900 losowo wybranych lokali z całej Polski. Jak zapewnia organizator (Ipsos) - taka liczba zapewnia bardzo niski margines błędu – rzędu 1–2 punktów procentowych w skali kraju.

Dzięki exit poll nie tylko poznamy przybliżony wynik, ale również wiele dodatkowych informacji o preferencjach elektoratu – takich danych, których nie udostępnia Państwowa Komisja Wyborcza, np.:

poparcie według płci, wieku, wykształcenia, zawodu i miejsca zamieszkania,

zmiany poparcia między partiami w porównaniu z poprzednimi wyborami, czy

frekwencja.

Badanie late poll – co nam mówi jego wynik?

Kilka godzin po exit poll pojawia się late poll – czyli zaktualizowane wyniki badania exit poll. Ankieterzy Ipsos nie kończą pracy o godzinie 21:00 – tylko czekają, aż komisje wyborcze, przy których prowadzili badanie, ogłoszą oficjalne wyniki z danego lokalu. Dane te są wprowadzane do systemu a na ich podstawie obliczane są precyzyjniejsze szacunki poparcia dla komitetów wyborczych oraz frekwencji.

Late poll pozwala na jeszcze dokładniejsze prognozy niż exit poll, ponieważ late poll bazuje na oficjalnych wynikach głosowania w tych samych, losowo wybranych lokalach. Eliminuje to problem odmów we wzięciu w udziału w ankiecie i uwzględnia wszystkich głosujących, a nie tylko ich reprezentatywną próbę.

Wybory prezydenckie - Jaka była frekwencja?

Wedug oficjalnych danych z PKW fekwencja wyniosła 71,63%. Rafał Trzaskowski – wykształcenie oraz dotychczasowa aktywność zawodowa

Karol Nawrocki – wykształcenie oraz dotychczasowa aktywność zawodowa

Mąż i ojciec. Historyk i działacz społeczny. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi – tak przedstawia siebie Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki urodził się 03.03.1981 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, doktorem nauk humanistycznych. W 2003 roku ukończył Policealne Studium Biznesu i Administracji w Gdańsku, uzyskując tytuł specjalisty ds. zarządzania personelem. W 2023 roku ukończył studia podyplomowe International MBA in Strategy, Programme and Project Management na Politechnice Gdańskiej. W młodości grał w drużynach piłkarskich oraz był zawodnikiem sekcji bokserskiej RKS Stoczniowiec.

Wybory prezydenckie - Marta Nawrocka – kim jest nowa pierwsza dama?

Marta Nawrocka urodziła się w 1986 roku w Gdańsku. W młodości uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku. Z tańcem zetknęła się jako dziesięciolatka i, jak wspominała w wywiadzie dla tygodnika Sieci, marzyła o karierze baletnicy. Podkreślała, że szkoła baletowa nauczyła ją dyscypliny i determinacji, choć ostatecznie wybrała inną ścieżkę zawodową.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Od kilkunastu lat związana jest z Krajową Administracją Skarbową. Jak informował Business Insider, specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego i spirytusowego oraz w zwalczaniu nielegalnego hazardu. Wcześniej pracowała w Służbie Celnej.

Karol i Marta Nawroccy niedawno obchodzili 15. rocznicę ślubu. Wspólnie wychowują dwoje dzieci: syna Antoniego i córkę Katarzynę. Wychowywali również Daniela – syna Marty z poprzedniego związku. 22-letni Daniel Nawrocki jest radnym osiedlowym. W wyborach samorządowych w 2024 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat radnego Rady Miasta Gdańska z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Najważniejsze punkty programu wyborczego Karola Nawrockiego

W momencie ogłoszenia wyników zakończyła się trwająca od pół roku kampania prezydencka. W jej trakcie kandydaci złożyli wiele obietnic. Teraz nadszedł czas na ich realizację. Przypominamy najważniejsze założenia programu wyborczego Karola Nawrockiego:

Dobrobyt Polaków:

Niższe podatki : 0% PIT dla rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci, wyższy próg podatkowy, likwidacja podatku Belki.

: 0% PIT dla rodzin z dwójką i większą liczbą dzieci, wyższy próg podatkowy, likwidacja podatku Belki. Tani prąd – 33%: Zielone certyfikaty pokryją rachunki zamiast dopłat do aut elektrycznych. Inwestycje w tanią energię z węgla.

– 33%: Zielone certyfikaty pokryją rachunki zamiast dopłat do aut elektrycznych. Inwestycje w tanią energię z węgla. Godne emerytury: Waloryzacja emerytur zawsze powyżej wskaźnika inflacji. Bezpieczna przyszłość seniorów.

emerytury: Waloryzacja emerytur zawsze powyżej wskaźnika inflacji. Bezpieczna przyszłość seniorów. Obniżenie VAT do 22%: Pierwszego dnia urzędowania 6 sierpnia 2025 r., złożę projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23% do 22%.

Pierwszego dnia urzędowania 6 sierpnia 2025 r., złożę projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23% do 22%. Proste podatki dla firm : Ulgi prorodzinne dla przedsiębiorców, proinwestycyjny podatek od nieruchomości, jeden przelew – jedno proste rozliczenie PIT, ZUS i składki zdrowotnej.

: Ulgi prorodzinne dla przedsiębiorców, proinwestycyjny podatek od nieruchomości, jeden przelew – jedno proste rozliczenie PIT, ZUS i składki zdrowotnej. Stop podwyżce podatków: Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym i od spadków; nie podpiszę żadnej podwyżki podatków dla zwykłych Polaków.

Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym i od spadków; nie podpiszę żadnej podwyżki podatków dla zwykłych Polaków. Centrum Obsługi Pacjenta: Koniec z chaosem w służbie zdrowia: zarejestruje, zmieni termin wizyty, pomoże w znalezieniu lekarza, skróci kolejki

Normalne państwo:

Po pierwsze Polska : Pierwszeństwo dla Polaków w dostępie do usług społecznych, służby zdrowia i edukacji.

: Pierwszeństwo dla Polaków w dostępie do usług społecznych, służby zdrowia i edukacji. Stop Zielony Ład: Polska powinna natychmiast wypowiedzieć Zielony Ład i zwrócić jego koszty zwykłym obywatelom.

Polska powinna natychmiast wypowiedzieć Zielony Ład i zwrócić jego koszty zwykłym obywatelom. Dobra polska szkoła: Lepsza edukacja, szacunek dla nauczycieli, ochrona dzieci i wsparcie dla wszystkich rodziców.

Lepsza edukacja, szacunek dla nauczycieli, ochrona dzieci i wsparcie dla wszystkich rodziców. Bezpieczne dzieciństwo bez ideologii: Zatrzymanie pomysłów zmierzających do łatwej zmiany płci przez dzieci, nie dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne, nie dla ideologii w szkołach.

Zatrzymanie pomysłów zmierzających do łatwej zmiany płci przez dzieci, nie dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne, nie dla ideologii w szkołach. Wszyscy równi wobec prawa, sądy godne zaufania: Koniec z chaosem w sądownictwie. Każdy musi móc liczyć na sprawiedliwy, obiektywny i apolityczny sąd. Stabilizacja, informatyzacja, przyspieszenie spraw. Jeśli nie będzie ponadpartyjnego konsensusu w sprawie naprawy sadownictwa - muszą wypowiedzieć się Polacy w referendum.

Bezpieczeństwo:

Stop Pakt Migracyjny : Wypowiedzenie paktu migracyjnego i skuteczna ochrona granic przed napływem nielegalnych migrantów.

: Wypowiedzenie paktu migracyjnego i skuteczna ochrona granic przed napływem nielegalnych migrantów. Konstytucja Bezpieczeństwa: 5% PKB na armię, 300 tys. wyszkolonych żołnierzy, przyspieszenie zbrojeń i szkoleń.

5% PKB na armię, 300 tys. wyszkolonych żołnierzy, przyspieszenie zbrojeń i szkoleń. Obrona cywilna: Nowy system zarządzania kryzysowego w każdej gminie. Pełne dotacje na budowę schronów.

Nowy system zarządzania kryzysowego w każdej gminie. Pełne dotacje na budowę schronów. Konstytucja Bezpieczeństwa: Polska fortecą wschodniej flanki – 5% PKB na armię, 300 tysięcy wyszkolonych żołnierzy, przyspieszenie zbrojeń i szkolenie wojskowe dla ochotników.

Rozwój:

Wielka Czwórka Rozwoju : CPK, energia atomowa, rozwój portów i stref inwestycyjnych – gwarancja dostatniej przyszłości.

: CPK, energia atomowa, rozwój portów i stref inwestycyjnych – gwarancja dostatniej przyszłości. Wsparcie polskiej wsi : Nie dla umowy Mercosur, nie dla Zielonego Ładu w rolnictwie. Polska ziemia w polskich rękach.

: Nie dla umowy Mercosur, nie dla Zielonego Ładu w rolnictwie. Polska ziemia w polskich rękach. W końcu własne M : Więcej terenów pod budowę mieszkań dla samorządów, wsparcie przy zakupie pierwszego mieszkania.

: Więcej terenów pod budowę mieszkań dla samorządów, wsparcie przy zakupie pierwszego mieszkania. Inwestycje! Na co dzień: Program inwestycji w każdej gminie –nowe drogi, infrastruktura wodna i kanalizacyjna, dostęp do internetu i rozwój sieci, remonty szkół, ścieżki rowerowe. Inwestycje lokalne to zlecenia dla polskich firm i praca dla Polaków z każdej gminy w Polsce.

Program inwestycji w każdej gminie –nowe drogi, infrastruktura wodna i kanalizacyjna, dostęp do internetu i rozwój sieci, remonty szkół, ścieżki rowerowe. Inwestycje lokalne to zlecenia dla polskich firm i praca dla Polaków z każdej gminy w Polsce. Nie dla likwidacji budżetu UE na rolnictwo, nie dla ustawy łańcuchowej, nie dla niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy.

Polski złoty! Nie dla euro: Bezrefleksyjne wprowadzenie waluty Euro to będzie kolejna fala drożyzny i ścisłe uzależnienie od decyzji europejskich elit. Tak dla wolności gospodarczej – utrzymania gotówki.

Nie dla euro: Bezrefleksyjne wprowadzenie waluty Euro to będzie kolejna fala drożyzny i ścisłe uzależnienie od decyzji europejskich elit. Tak dla wolności gospodarczej – utrzymania gotówki. Funduszu rozwoju technologii przełomowych: Finansowanie na poziomie co najmniej 5 miliardów złotych rocznie przeznaczone na rozwój bezpiecznych technologii przełomowych: AI – sztuczna inteligencja, komputery kwantowe czy biotechnologia i produkcja leków.

Podatkowy kontrakt:

Tama przed podwyżką podatków: Nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków.

Nie podpiszę ustaw podnoszących podatki dla Polaków. Pakiet „Niższe i prorodzinne podatki”: Również 6 sierpnia 2025 r. złożę do Sejmu projekty ustaw zawierające następujące rozwiązania:

Również 6 sierpnia 2025 r. złożę do Sejmu projekty ustaw zawierające następujące rozwiązania: PIT 0% dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci – zwolnienie z podatku dochodowego do 140 tysięcy zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej 2 dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się do 25 roku życia),

dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci – zwolnienie z podatku dochodowego do 140 tysięcy zł dochodu rocznie dla każdego rodzica wychowującego co najmniej 2 dzieci (małoletnich, niepełnosprawnych lub uczących się do 25 roku życia), Korzyści z ulg prorodzinnych dla przedsiębiorców – ulgi podatkowe obejmą także przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (19%) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

– ulgi podatkowe obejmą także przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (19%) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, Podwyższenie II progu podatkowego – podwyższenie drugiego progu do 140 000 zł,

– podwyższenie drugiego progu do 140 000 zł, Likwidacja podatku Belki – zniesienie podatku od zysków kapitałowych do 140 000 zł dochodu rocznie,

zniesienie podatku od zysków kapitałowych do 140 000 zł dochodu rocznie, Sprawiedliwa waloryzacja emerytur – waloryzacja emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji.

– waloryzacja emerytur minimum o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji. Konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym : Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady zakazującej wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów polskich rodzin.

: Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady zakazującej wprowadzenia podatku katastralnego od mieszkań i domów polskich rodzin. Konstytucyjna gwarancja dziedziczenia bez podatku : Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku.

: Zaproponuję wpisanie do Konstytucji RP zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku. „Budżetowy pancerz” – ochrona finansów publicznych: Złożę projekt ustawy „Budżetowy pancerz” zapewniający skuteczną ochronę budżetu państwa przed nadużyciami. „Ukróci to działalność mafii VAT-owskich oraz innych grup wyłudzających publiczne pieniądze. Z ostatnich danych KAS wynika, że znowu po 8 latach dramatycznie spadają wpływy podatkowe. Pracownicy KAS alarmują, że Polsce grozi przez to zapaść finansów publicznych. Trzeba to powstrzymać!”

Czy Prezydent ma możliwość spełnienia obietnic wyborczych? – kompetencje Prezydenta RP

W trakcie kampanii prezydenckiej, można było usłyszeć wiele obietnic dotyczących niemalże każdej dziedziny życia Polaka. Co tak naprawdę może zrobić Prezydent? Jego kompetencje wynikają wprost z konstytucji. Prezydent RP:

może wydawać akty urzędowe, jednak te wymagają podpisu Prezesa Rady Ministrów – dopiero wtedy stają się ważne. Nie dotyczy to jednak aktów typu: ułaskawienie, powoływanie sędziów lub odmowę podpisania ustawy. Pełny katalog przedstawia Art. 144 ust. 3 Konstytucji,

jest zwierzchnikiem sił zbrojnych,

wręcza ordery i odznaczenia,

powołuje m.in. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sędziów,

zbiera Radę Gabinetową – zebranie Rady Ministrów któremu przewodniczy Prezydent,

ma prawo łaski – samodzielna kompetencja, nie podlegająca kontroli,

reprezentuje państwo w stosunkach międzynarodowych,

może ogłosić referendum krajowe, za zgodą senatu,

powołuje Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych ministrów,

nadaje obywatelstwo polskie.

Jeżeli chodzi o kompetencje prawotwórcze, to Konstytucja przyznaje Prezydentowi inicjatywę ustawodawczą (w tym przypadku nie jest wymagana kontrasygnata Prezesa Rady Ministrów).

Prezydent musi przedstawić projekt ustawy wraz z uzasadnieniem oraz skutkami finansowymi jej wykonania. Kompetencja ta co prawda, daje Prezydentowi możliwość składania swoich projektów ustaw, lecz nie mają one „nadzwyczajnej mocy prawnej” i aby weszły w życie, muszą przejść cały proces legislacyjny tak jak każda inna ustawa.

Istnieje jednak przypadek, w którym Prezydent wprost stanowi prawo za pomocą rozporządzeń - mowa o sytuacji, w której ze względu na trwający stan wojenny Sejm nie może się zebrać. W takim przypadku na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia Prezydenta nabierają mocy ustawy.

Kiedy Andrzej Duda zakończy swój urząd oraz kiedy nastąpi zaprzysiężenie nowego Prezydenta?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Andrzej Duda – obecny Prezydent Rzeczypospolitej – zakończy swoje urzędowanie w chwili złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta RP.

Przysięga ta składana jest przed Zgromadzeniem Narodowym w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej uchwały Sądu Najwyższego stwierdzającej ważność wyborów.

Sąd Najwyższy, po analizie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej oraz rozpoznaniu protestów wyborczych, musi zatwierdzić, że nie wydarzyło się nic, co miałoby wpływ na wynik wyborów. Podczas ostatnich wyborów prezydenckich, Sąd Najwyższy rozpoznał 5847 protestów wyborczych.

Kiedy zakończy się prezydentura Andrzeja Dudy a rozpocznie się nowa? Prawdopodobnie około 30 dni po zakończeniu głosowania. W 2020 roku zaprzysiężenie Andrzeja Dudy odbyło się 6 sierpnia – dokładnie 25 dni od zakończenia głosowania.

Wybory prezydenckie - kompetencje pierwszej damy

Obecnie, nie ma przepisów które regulowałyby zadania oraz kompetencje pierwszej damy, jednak na podstawie obserwowanej przez lata działalności pierwszych dam, można uznać, że do ich kompetencji należy:

wspieranie działalności charytatywnej,

uczestnictwo w oficjalnych wizytach, w kraju i za granicą,

działalność na rzecz edukacji i kultury, czy

spotkania z osobami chorymi (np. w hospicjach).

Warto wspomnieć, że za swoją działalność pierwsza dama nie pobiera wynagrodzenia.

Ile zarabia Prezydent?

Wynagrodzenie Prezydenta uzależnione jest od tzw. kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – kwota ta określana jest w ustawie budżetowej i podlega corocznej waloryzacji (obecnie wynosi 1878,89 zł). Kwota bazowa stanowi również podstawę wypłaty wynagrodzeń np. dla posłów.

Na wynagrodzenie Prezydenta składa się:

wynagrodzenie zasadnicze, które wynosi 9,8 krotność kwoty bazowej – 18 413,12 zł brutto,

dodatek funkcyjny - 7 891,34 zł brutto,

dodatek za wysługę lat – 3 682,62 zł brutto (zakładając maksymalny dodatek).

Uwzględniając wyżej wymienione składniki, okazuje się, że Prezydent zarabia 29 987,08 zł brutto miesięcznie. Dla porównania - Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zarabia 20 911 euro miesięcznie1

Wybory prezydenckie - zarobki pierwszej damy

Podczas prezydentury Andrzeja Dudy nie udało się zapewnić pierwszej damie takich podstawowych praw jak prawo do wynagrodzenia. Udało się natomiast uregulować kwestie emerytalne małżonki Prezydenta – składki ZUS opłaca państwo. Warto wspomnieć, że Agata Kornhauser-Duda zrezygnowała z pracy zawodowej na czas prezydentury jej męża.

1Dane z dw.com

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 365)

Ustawa z dnia 25.06.2015 r. Prawo konsularne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1329)

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1568 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 31.07.1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 624)

Ustawa budżetowa na rok 2025 z dnia 9.01.2025 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 63)

Ustawa z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1917 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30.05.1996 r. o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 207)

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 350 z późn. zm.)